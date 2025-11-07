Logo

Radnički u crnim dresovima do kraja godine u čast Mladena Žižovića

07.11.2025

21:05

Komentari:

0
Младен Жижовић
Foto: ATV

Cijeli region još uvijek je potresen nakon iznenadne smrti Mladena Žižovića, koji je preminuo tokom utakmice između Mladosti i Radničkog iz Kragujevca prije četiri dana. Tragedija se dogodila sredinom prvog poluvremena kada je 44-godišnjem treneru pozlilo pored klupe, a ubrzo potom stigle su vijesti koje su sve ostavile u nevjerici.

U danima nakon njegove smrti, brojni klubovi, igrači i sportski radnici oprostili su se od Žižovića dirljivim porukama, a ovog vikenda biće odigran i humanitarni meč između Radničkog iz Kragujevca i Borca. Sav prihod od prodaje ulaznica biće doniran njegovoj porodici.

Kragujevčani su otišli i korak dalje.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Imam nekoliko ideja

Naime, oni će do kraja 2025. godine sve utakmice igrati u crnim dresovima, kao trajni znak sjećanja na svog preminulog trenera.

U znak poštovanja prema Žižoviću, i u Bosni i Hercegovini će narednog vikenda sve utakmice 14. kola WWin lige BiH početi minutom šutnje, pišu Nezavisne.

