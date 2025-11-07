Kontroverzna poruka na tribinama: "Mora biti rata sa Turcima"

Izvor:
ATV
07.11.2025
08:28
Komentari:0
U duelu Evorpske lige između Viktorije Plzen i Fenerbahčea mreže su mirovale.
Fudbalski ništa nije obilježilo remi dvije ekipe, ali jesu navijači češkog kluba.
Od samog početka vrijeđali su goste, a zatim su na tribinama podigli parolu na kojoj je u prevodu pisalo: "Mora biti rata sa Turcima".
Jasno je šta to znači, te se očekuje reakcije UEFA-e koja bi mogla biti itekako žestoka.
Službena lica su sigurno sve zabilježila i biće zanimljivo vidjeti kakva kazna očekuje češki klub.
