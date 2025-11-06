Logo

Ognjen Vranješ završio fudbalsku karijeru

Izvor:

ATV

06.11.2025

20:17

Komentari:

0
Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру
Foto: Ustupljena fotografija

Ognjen Vranješ stavio je tačku na svoju fudbalsku karijeru koja ga je vodila od Banjaluke do brojnih klubova širom Evrope.

Ognjen je najbolje dane proveo u grčkom velikanu AEK-u sa kojim se domogao i šampionske titule, a tamošnjim navijačima je zauvijek prirastao za srce.

Branio je Vranješ i boje Anderlehta, Crvene zvezde, Krasnodara, Sportinga iz Hihona, ali i brojnih drugih klubova, a postao je prvi fudbaler iz Banjaluke koji je zaigrao na Svjetskom prvenstvu.

Za reprezentaciju BiH odigrao je ukupno 38 utakmica, a kroz igračku karijeri uvijek je važio za srčanog i beskompromisnog borca na terenu.

U jednom od rijetkih televizijskih intervjua Ognjen Vranješ je govorio za ATV u prvoj epizodi serijala “Na ivici terena”, a naša ekipa tada se u Atini uvjerila da je u AEK-u ostavio dubok trag.

Podijeli:

Tag:

Ognjen Vranješ

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сахрањен Младен Жижовић

Fudbal

Sahranjen Mladen Žižović

6 h

2
У Бањалуци осванули билборди посвећени Младену Жижовићу

Fudbal

U Banjaluci osvanuli bilbordi posvećeni Mladenu Žižoviću

6 h

0
Младен Жижовић

Fudbal

Mladen Žižović dobio mural u Bijeljini

6 h

0
Јамал говорио о Месију: Не могу да се поредим са њим

Fudbal

Jamal govorio o Mesiju: Ne mogu da se poredim sa njim

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Teška nesreća u Crnoj Gori: Poginuo vozač, suvozač teško povrijeđen

21

44

Četiri horoskopska znaka koje svi žele za prijatelje

21

43

Greškom ga pustili iz zatvora: Bili se svojevoljno sa osmijehom vratio na robiju

21

33

Cvijanović: Neustavno vođen sudski postupak protiv Dodika

21

32

Fanatik autom pogazio više ljudi: Naredio mi je da se žrtvujem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner