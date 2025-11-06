Ognjen Vranješ završio fudbalsku karijeru

Ognjen Vranješ stavio je tačku na svoju fudbalsku karijeru koja ga je vodila od Banjaluke do brojnih klubova širom Evrope.

Ognjen je najbolje dane proveo u grčkom velikanu AEK-u sa kojim se domogao i šampionske titule, a tamošnjim navijačima je zauvijek prirastao za srce.

Branio je Vranješ i boje Anderlehta, Crvene zvezde, Krasnodara, Sportinga iz Hihona, ali i brojnih drugih klubova, a postao je prvi fudbaler iz Banjaluke koji je zaigrao na Svjetskom prvenstvu.

Za reprezentaciju BiH odigrao je ukupno 38 utakmica, a kroz igračku karijeri uvijek je važio za srčanog i beskompromisnog borca na terenu.

U jednom od rijetkih televizijskih intervjua Ognjen Vranješ je govorio za ATV u prvoj epizodi serijala “Na ivici terena”, a naša ekipa tada se u Atini uvjerila da je u AEK-u ostavio dubok trag.