U Bijeljini je danas sahranjen Mladen Žižović, nekadašnji fudbaler i trener, koji je preminuo od posljedica srčanog udara tokom utakmice Superlige Srbije između Mladosti iz Lučana i Radničkog iz Kragujevca.

Komemoracija i opelo Mladenu Žižoviću održani su u crkvi u centru Bijeljine, nakon čega je povorka krenula ka gradskom groblju Pučile, gd‌je je sahranjen uz prisustvo porodice, prijatelja i brojnih sportskih radnika.

Na čelu tužne povorke bili su najbliži članovi porodice, njegov sin je nosio krst, a opraštao se od svog oca tako što je ljubio krst koji je nosio.

Posljednju počast Žižoviću odali su brojni prijatelji, bivši saigrači, treneri i poznate ličnosti iz sportskog svijeta. Među prisutnima su bili i fudbaleri Radničkog iz Kragujevca, Slobode iz Tuzle, Borca iz Banjaluke, kao i brojni navijači Borca koji su došli u velikom broju.

Komemoraciji su prisustvovali i predstavnici Fudbalskog saveza BiH na čelu sa Vicom Zeljkovićem, te delegacije Fudbalskog saveza Srbije, Superlige Srbije, kao i bivši reprezentativci i treneri Mladen Krstajić i Milan Lane Jovanović.

Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca, preminuo je u poned‌jeljak tokom prvog poluvremena utakmice srpske Superlige između Mladosti iz Lučana i Radničkog, pišu Nezavisne.