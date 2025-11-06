Logo

Sahranjen Mladen Žižović

06.11.2025

16:04

Komentari:

0
Сахрањен Младен Жижовић

U Bijeljini je danas sahranjen Mladen Žižović, nekadašnji fudbaler i trener, koji je preminuo od posljedica srčanog udara tokom utakmice Superlige Srbije između Mladosti iz Lučana i Radničkog iz Kragujevca.

Komemoracija i opelo Mladenu Žižoviću održani su u crkvi u centru Bijeljine, nakon čega je povorka krenula ka gradskom groblju Pučile, gd‌je je sahranjen uz prisustvo porodice, prijatelja i brojnih sportskih radnika.

Na čelu tužne povorke bili su najbliži članovi porodice, njegov sin je nosio krst, a opraštao se od svog oca tako što je ljubio krst koji je nosio.

Posljednju počast Žižoviću odali su brojni prijatelji, bivši saigrači, treneri i poznate ličnosti iz sportskog svijeta. Među prisutnima su bili i fudbaleri Radničkog iz Kragujevca, Slobode iz Tuzle, Borca iz Banjaluke, kao i brojni navijači Borca koji su došli u velikom broju.

НСРС-илустрација-2025

Republika Srpska

Narodna skupština Republike Srpske usvojila više zakona

Komemoraciji su prisustvovali i predstavnici Fudbalskog saveza BiH na čelu sa Vicom Zeljkovićem, te delegacije Fudbalskog saveza Srbije, Superlige Srbije, kao i bivši reprezentativci i treneri Mladen Krstajić i Milan Lane Jovanović.

Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca, preminuo je u poned‌jeljak tokom prvog poluvremena utakmice srpske Superlige između Mladosti iz Lučana i Radničkog, pišu Nezavisne.

Podijeli:

Tagovi:

Mladen Žižović

sahrana

Bijeljina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Народна скупштина Републике Српске усвојила више закона

Republika Srpska

Narodna skupština Republike Srpske usvojila više zakona

13 min

0
Додик: Циљ нам је да у свим општинама имамо довољно капацитета у вртићима

Gradovi i opštine

Dodik: Cilj nam je da u svim opštinama imamo dovoljno kapaciteta u vrtićima

21 min

0
У Бањалуци осванули билборди посвећени Младену Жижовићу

Fudbal

U Banjaluci osvanuli bilbordi posvećeni Mladenu Žižoviću

31 min

0
Дјеца украла аутобус, па направила хаос

Region

Djeca ukrala autobus, pa napravila haos

31 min

0

Više iz rubrike

У Бањалуци осванули билборди посвећени Младену Жижовићу

Fudbal

U Banjaluci osvanuli bilbordi posvećeni Mladenu Žižoviću

31 min

0
Младен Жижовић

Fudbal

Mladen Žižović dobio mural u Bijeljini

39 min

0
Јамал говорио о Месију: Не могу да се поредим са њим

Fudbal

Jamal govorio o Mesiju: Ne mogu da se poredim sa njim

7 h

0
ФК Борац и Бањалука упутили посљедњи поздрав Младену Жижовићу

Fudbal

FK Borac i Banjaluka uputili posljednji pozdrav Mladenu Žižoviću

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

11

Pripadnici ovih znakova najveći su lažljivci

16

04

Sahranjen Mladen Žižović

15

59

Minić: Prekinut štrajk, radnici RiTE Ugljevik ponovo na poslu

15

58

Narodna skupština Republike Srpske usvojila više zakona

15

50

Dodik: Cilj nam je da u svim opštinama imamo dovoljno kapaciteta u vrtićima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner