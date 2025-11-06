06.11.2025
U Bijeljini je danas sahranjen Mladen Žižović, nekadašnji fudbaler i trener, koji je preminuo od posljedica srčanog udara tokom utakmice Superlige Srbije između Mladosti iz Lučana i Radničkog iz Kragujevca.
Komemoracija i opelo Mladenu Žižoviću održani su u crkvi u centru Bijeljine, nakon čega je povorka krenula ka gradskom groblju Pučile, gdje je sahranjen uz prisustvo porodice, prijatelja i brojnih sportskih radnika.
Na čelu tužne povorke bili su najbliži članovi porodice, njegov sin je nosio krst, a opraštao se od svog oca tako što je ljubio krst koji je nosio.
Posljednju počast Žižoviću odali su brojni prijatelji, bivši saigrači, treneri i poznate ličnosti iz sportskog svijeta. Među prisutnima su bili i fudbaleri Radničkog iz Kragujevca, Slobode iz Tuzle, Borca iz Banjaluke, kao i brojni navijači Borca koji su došli u velikom broju.
Komemoraciji su prisustvovali i predstavnici Fudbalskog saveza BiH na čelu sa Vicom Zeljkovićem, te delegacije Fudbalskog saveza Srbije, Superlige Srbije, kao i bivši reprezentativci i treneri Mladen Krstajić i Milan Lane Jovanović.
Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca, preminuo je u ponedjeljak tokom prvog poluvremena utakmice srpske Superlige između Mladosti iz Lučana i Radničkog, pišu Nezavisne.
