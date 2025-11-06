Narodna skupština Republike Srpske usvojila više zakona

Narodna skupština Republike Srpske danas je u danu za glasanje Šesnaeste redovne sjednice, po hitnom postupku, usvojila Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakon o izmjenama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske.

U redovnoj skupštinskoj proceduri usvojeni su Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakon o predmetima od dragocjenih metala u Republici Srpskoj, Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o kulturi, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.

Usvojen je i Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, uz prihvaćen Zaključak o upućivanju ovog nacrta zakona u stručnu raspravu, koja će biti sprovedena u roku od 60 dana, a za čije organizovanje i sprovođenje je zadužen skupštinski Odbor za reviziju.

Narodna skupština usvojila je i Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banjaluka za 2024. godinu, kao i Izvještaje Fiskalnog savjeta Republike Srpske: Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2024. godinu, Izvještaj o radu za period 1.1 - 31. 12. 2024. godine.

Šesnaesta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena u utorak, 11. novembra 2025. godine, u 10 časova.

Preostale tačke dnevnog reda Šesnaeste redovne sjednice:

14. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske: a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2024. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj za 2025. godinu,

15. a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2024. godinu; b) Izvještaj o radu Komisije za žalbe za 2024. godinu,

16. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2024. godinu,

17. Informacija o aktivnostima institucija Republike Srpske i predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH u vezi sa namjerama Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora,

18. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu održive, integrisane i bezbjedne putne infrastrukture (97800 – BA),

19. Izbor i imenovanja.