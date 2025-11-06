Logo

Udaljen Đorđe Vučinić

Izvor:

ATV

06.11.2025

12:52

Komentari:

4
Удаљен Ђорђе Вучинић
Foto: ATV

Poslanik Liste za pravdu i red Đorđe Vučinić udaljen je sa sjednice NSRS do kraja tačke dnevnog reda.

Vučinić je u skupštinskoj sali prišao SDS-ovom Ognjenu Bodirogi usred sjednice, na šta mu je predsjednik NSRS Nenad Stevandić zatražio da se vrati na svoje mjesto jer nije u kafani.

"Gospodine Vučiniću imate sada oduzimanje riječi do kraja tačke dnevnog reda. Idite na svoje mjesto, ne ometajte. Pročitajte poslovnik, ne možete se šetati. Sada ću ti izreći sljedeću mjeru ako ne sjedneš. Tačka 160. gospodine Vučiniću, udaljavam vas sa sjednice Skupštine do kraja tačke dnevnog reda. Ako ćete izaći u redu, ako nećete pozvaću obezbjeđenje", rekao je Stevandić.

Nakon toga su ušli članovi obezbjeđenja i ispratili Vučinića iz sale.

Podijeli:

Tagovi:

Đorđe Vučinić

NSRS

Nenad Stevandić

Komentari (4)
Large banner

Pročitajte više

Хоће ли и у пензионерским удружењима посмртнине моћи наплатити они који су платитили укоп, а нису чланови породице

Društvo

Hoće li i u penzionerskim udruženjima posmrtnine moći naplatiti oni koji su platitili ukop, a nisu članovi porodice

1 h

0
Минић: Честитам свим нашим извођачима, импресиониран сам

Društvo

Minić: Čestitam svim našim izvođačima, impresioniran sam

1 h

0
Душко га је пустио да му приђе на 20 метара! Одстријелио грдосију од 224 kg

Društvo

Duško ga je pustio da mu priđe na 20 metara! Odstrijelio grdosiju od 224 kg

1 h

0
Петровић: Остало је још 120 радних дана да се заврши тунел, Српска треба да буде поносна

Društvo

Petrović: Ostalo je još 120 radnih dana da se završi tunel, Srpska treba da bude ponosna

1 h

2

Više iz rubrike

Шеранић: Влада Српске дала сагласност да Гас-Рес преузме Комсар

Republika Srpska

Šeranić: Vlada Srpske dala saglasnost da Gas-Res preuzme Komsar

3 h

1
Стигло обавјештење МУП-а: Нема разлога за узнемиреност

Republika Srpska

Stiglo obavještenje MUP-a: Nema razloga za uznemirenost

3 h

0
Одржана сједница Владе Српске, ево шта је све одлучено

Republika Srpska

Održana sjednica Vlade Srpske, evo šta je sve odlučeno

3 h

0
Настављена сједница Народне скупштине, ево о чему расправљају посланици

Republika Srpska

Nastavljena sjednica Narodne skupštine, evo o čemu raspravljaju poslanici

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

58

Kabiri: Sarajevo je vodeći antisemitski grad u ovom dijelu svijeta

13

52

Namještanje tendera: Oduzet telefon Vojinu Mijatoviću

13

51

Evo koje nepravilnosti su utvrđene na benzinskim pumpama u FBiH

13

47

Učenik crtežom nasmijao region

13

47

Podignuta optužnica za dilovanje droge u akciji ”Ugar”

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner