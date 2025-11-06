Udaljen Đorđe Vučinić

Poslanik Liste za pravdu i red Đorđe Vučinić udaljen je sa sjednice NSRS do kraja tačke dnevnog reda.

Vučinić je u skupštinskoj sali prišao SDS-ovom Ognjenu Bodirogi usred sjednice, na šta mu je predsjednik NSRS Nenad Stevandić zatražio da se vrati na svoje mjesto jer nije u kafani.

"Gospodine Vučiniću imate sada oduzimanje riječi do kraja tačke dnevnog reda. Idite na svoje mjesto, ne ometajte. Pročitajte poslovnik, ne možete se šetati. Sada ću ti izreći sljedeću mjeru ako ne sjedneš. Tačka 160. gospodine Vučiniću, udaljavam vas sa sjednice Skupštine do kraja tačke dnevnog reda. Ako ćete izaći u redu, ako nećete pozvaću obezbjeđenje", rekao je Stevandić.

Nakon toga su ušli članovi obezbjeđenja i ispratili Vučinića iz sale.