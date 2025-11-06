Održana sjednica Vlade Srpske, evo šta je sve odlučeno

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 10. sjednici u Banjaluci Nacrt zakona o turizmu, kojim se uređuju oblici planiranja i razvoja turizma na teritoriji Republike Srpske, prava i obaveze turističkih subjekata, uslovi za obavljanje turističke djelatnosti, usluge u turizmu, promocija i unapređenje turizma, podsticaji u turizmu, evidencija u turizmu, upravni nadzor i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje turizma.

Zakon o turizmu donesen je 2017. godine i zajedno sa izmjenom iz 2023. godine predstavljao je značajan pomak u odnosu na prethodna zakonska rješenja iz 2011. i 2013. godine, donoseći modernizaciju i bolje prilagođavanje savremenim trendovima u turizmu.

"Prilikom izrade novog teksta Nacrta zakona, Ministarstvo trgovine i turizma rukovodilo se potrebom da se na sveobuhvatan i precizan način uredi oblast turističkih agencija, proširenja kruga korisnika turističkih vaučera i na strane državljane, a sve radi ostvarivanja strateških ciljeva u turizmu Republike Srpske koji su definisani u Strategiji razvoja turizma i u ostalim planskim dokumentima u turizmu. Cilj Nacrta zakona jeste da preuzme i sublimira sva ranija rješenja koja su se u praksi pokazala kao efikasna i korisna, a to znači da se neće napuštati ono što je funkcionisalo, već će se to integrisati u novu zakonsku strukturu. Na taj način se osigurava kontinuitet u pozitivnim praksama i izbjegava nepotrebno eksperimentisanje sa već provjerenim modelima.

Analizom postojećeg zakonskog okvira prepoznati su i određeni nedostaci koji su ometali dalji razvoj turizma ili stvarali pravnu nesigurnost. Nacrt zakona se bavi tim nedostacima kroz uvođenje novih rješenja i pooštravanje mjera posebno u nekoliko ključnih segmenata, a to je obavljanje turističke djelatnosti od strane udruženja i organizacija, jasnije definisanje pojma posrednika u ugovoru o posredovanju pri prodaji turističkih paket-aranžmana, uvođenje elektronske prodaje turističkih paket-aranžmana, te stvaranje uslova za sticanje zvanja turističkog vodiča za rafting – skipera.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o obilježavanju dana žalosti.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se na jednoobrazan i sistematičan način uredi obilježavanje dana žalosti u Republici Srpskoj.

Dan žalosti je dan kojim se obilježava žalost zajednice povodom nekog tragičnog slučaja, kao što je nesreća sa većim brojem žrtava koja za posljedicu ima smrt, ranjavanje ili teško oštećenje zdravlja većeg broja ljudi, ili u slučaju smrti visokog državnog funkcionera, kao i u slučaju smrti ličnosti koja je imala visoke zasluge za Republiku Srpsku, kao i povodom nekog tragičnog događaja.

Isto tako, postoji potreba da se propišu konkretne radnje i postupci koje su obavezne sprovoditi institucije na dan žalosti, kao što su: spuštanje zastava na pola koplja, odavanje pošte minutom ćutanja, prilagođavanje kulturnih, obrazovnih i sportskih manifestacije datom trenutku. Takođe, potrebno je propisati nadzor nad primjenom Zakona, kao i sankcije za neizvršavanje obaveza propisanih ovim zakonom.

Donošenjem ovog zakona stvoriće se pravni i institucionalni okvir koji će omogućiti da dan žalosti bude obilježen na način koji odgovara društvenim i moralnim vrijednostima Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o dodjeli podsticaja za investicije od posebnog značaja.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, kriterijumi i postupak ostvarivanja prava na podsticaj za investicije od posebnog značaja, kao i druga pitanja od značaja za ovaj postupak.

Cilj dodjele podsticaja za investicije od posebnog značaja je jačanje konkurentnosti privrede Republike Srpske na osnovu podsticanja novog zapošljavanja, ravnomjernog regionalnog razvoja, transfera novih tehnologija, kao i ostvarivanje drugih pozitivnih ekonomsko-socijalnih efekata na ekonomski razvoj Republike Srpske.

Razlog za donošenje ove uredbe je usvajanje Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske, kojim je propisano da se podsticaji dodjeljuju za realizaciju projekata od posebnog značaja za Republiku Srpsku. Donošenje ove uredbe preduzima se iz razloga praktične primjene, ali i potrebe da se dodatno naglasi opredijeljenost Republike Srpske za podršku investicijama od posebnog značaja kojima se utiče na konkurentnost grane ili sektora privrede ili ravnomjerni regionalni razvoj kroz veće zapošljavanje i značajnija investiciona ulaganja. Cilj je da se kroz podsticajne mjere stvore dodatne pretpostavke da se privuku investitori koji zapošljavaju veći broj radnika, čija je prosječna plata jednaka ili veća od prosječne plate u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 89.320,00 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 143 radnika iz osam preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Navedena sredstva doznačiće se Fondu PIO Republike Srpske, od čega je iznos od 12.327,96 KM predviđen za djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 135 radnika iz preduzeća „Gipsara Volari“ A.D. iz Šipova.

Iznos od 76.992,04 KM je predviđen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osam radnika iz sedam preduzeća, koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske otvoren do 31.12.2025. godine, u skladu sa Rješenjem Vlade Republike Srpske, od 30. januara 2025. godine, a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Programu Garancija za mlade u Bosni i Hercegovini i zadužila Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da prati rad radne grupe za izradu Plana implementacije Garancije za mlade u BiH, te Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite nastaviti sa koordinacijom aktivnosti na izradi Plana.

Garancija za mlade je program usmjeren na smanjenje nezaposlenosti i neaktivnosti mladih. Prepoznata je kao reformska mjera koja mladima od 15-30 godina koji nisu zaposleni, nisu na školovanju, ni na obukama u roku od četiri mjeseca od prijave na Zavod za zapošljavanje u skladu sa individualnim planom zapošljavanja obezbijedi posao, nastavak školovanja ili adekvatnu obuku za zaposlenje.

Vlada Republike Srpske je u funkciji skupštine Gas-Resa dala saglasnost na nacrt Ugovora o prenosu udjela u društvu „COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA" d.o.o. Banja Luka, između suvlasnika SOMSAR ENERGY GROUP LIMITED, Kipar, preduzeća za gasne projekte Gas-Res DOO Banjaluka i Ministarstva finansija Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o prioritetnom kapitalnom projektu Podrška kapitalnim projektima Eparhije Zahumsko-Hercegovačke, te zadužila Ministarstvo finansija da u narednom periodu, u skladu sa mogućnostima, obezbijedi finansijska sredstva iz Budžeta Republike Srpske, u iznosu od 500.000,00 KM, za njegovu realizaciju

Kako se navodi u Informaciji, Srpska pravoslavna Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska obratila se Ministarstvu finansija Republike Srpske sa molbom za finansiranje iz budžetskih sredstava prioritetnih kapitalnih projekata: obnova eparhijskih stanova u Trebinju; izgradnja Hrama Sv. Kirila i Metodija u trebinjskom naselju Tini; završetak Parohijske kuće u Ljubinju; izgradnja Parohijskog doma u Bileći, te ozvučenje Sabornog hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju.

U navedenom aktu se navodi da će ovo značajno unaprijediti crkveni i duhovni život za oko 35.000 stanovnika ovog područja.

Vlada Republike Srpke na današnjoj sjedici donijela je Odluku o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode „Cvrcka”, u opštini Kneževo. Inicijativu za zaštitu kanjona rijeke Cvrcke pokrenulo je Planinarsko društvo „Vilenska vrela“ iz Kneževa još 2020. godine. Predmetnu inicijativu Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je dostavilo Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, koji je izradio Studiju zaštite – stručnu osnovu za proglašenje Spomenika prirode „Cvrcka“.

Osnovnu vrijednost zaštićenog područja Spomenik prirode „Cvrcka”, čini upravo istoimena rijeka. U zaštićenom području posebnu vrijednost predstavlja vodopad Vilenska vrela na sedrenom odsjeku desne pritoke Cvrcke, sa visinom od 60 do 70 metara. U obuhvatu zaštićenog područja utvrđeno je nekoliko pećina, Vilenska pećina, Kapnica, Mišarica i Kerezovača, koje su, uglavnom, manjih dimenzija i jednostavne speleomorfologije. Zaštićeno područje odlikuje prirodni predio specifičnih karakteristika i u značajnoj mjeri očuvani ekosistemi, unutar kojih je prisutna karakteristična vegetacija sa istaknutim biljnim endemima, a takođe i fauna koja pokazuje raznovrsnost u odnosu na prisutne tipove staništa. Tokom istraživanja registrovane su 334 biljne vrste, zabilježene su 74 vrste dnevnih i 44 vrste noćnih leptira, te 73 vrste ptica, od kojih su mnoge rijetke i ugrožene vrste.

Razlozi za donošenje ove odluke imaju za cilj očuvanje prirode, kao i težnju da se upravljanje zaštićenim područjem bazira na uspostavljanju skladnih odnosa između potreba zaštite prirode i aktivnosti ljudi. To podrazumijeva uvažavanje potreba autohtonog stanovništva i lokalne zajednice, uključujući upotrebu resursa za opstanak u onoj mjeri u kojoj to neće izazvati negativan uticaj na primarne ciljeve upravljanja.

Odlukom je predviđen II i III stepen zaštite i s obzirom da su u obuhvatu identifikovane i parcele u privatnom vlasništvu, vodilo se računa da se tradicionalni način korišćenja posjeda ne remeti, niti dovodi u pitanje egzistencija stanovništva u budućem zaštićenom području, jer su u režimu zaštite III stepena, dozvoljene aktivnosti kojima se ne ograničava niti dovodi u pitanje uživanje prava privatne svojine.

Upravljanje Spomenikom prirode „Cvrcka“ povjerava se Javnom preduzeću šumarstva „Šume Republike Srpske“, Šumskom gazdinstvu „Čemernica“ Kneževo.

Trenutno u Republici Srpskoj postoji 35 zaštićenih područja, čija ukupna površina iznosi 73.610,21 ha, a što predstavlja 2,99% teritorije Republike Srpske, a proglašavanjem Spomenika prirode „Cvrcka“ dobijamo i 36. zaštićeno područje, a površina pod zaštitom se povećava na 74.168,04 ha, što predstavlja 3,01% teritorije Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Plan upravljanja Spomenikom prirode „Jama Ledana“ za period 2025-2035. godine, koji je Opština Ribnik kao upravljač ovog zaštićenog područja dostavila na usvajanje putem Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, koje je sprovelo postupak javnog uvida i pribavilo propisana mišljenja institucija. Planom upravljanja određuje se način sprovođenja zaštite, korišćenja i upravljanja zaštićenim područjem, smjernice i prioriteti za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenog područja, kao i razvojne smjernice, uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.