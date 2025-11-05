Logo

Ćurić ponudio pomoć nakon tragedije u Domu penzionera

Izvor:

SRNA

05.11.2025

21:27

Komentari:

0
Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da je ova lokalna zajednica spremna da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomogne Tuzli nakon požara u Domu penzionera, u kojem je život izgubilo 12 štićenika ove ustanove, dok je 40 lica povrijeđeno.

Ćurić je naveo da je razgovarao sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem i tom prilikom izrazio saučešće povodom velike tragedije u ovom gradu.

Саобраћајна несрећа-Сарајево-05112025

Hronika

Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Sudarili se automobil i kamion

Gradonačelnik Trebinja je izrazio saosjećanje sa porodicama nastradalih i građanima Tuzle, naglasivši da u ovim teškim trenucima svi dijele njihovu bol, te ponudio svaku vrstu pomoći i podrške Grada Trebinja, saopšteno je iz Gradske uprave Trebinje.

- Ovo je gubitak koji pogađa cijelu zemlju. U ovakvim trenucima moramo pokazati solidarnost - poručio je Ćurić.

Podijeli:

Tagovi:

Mirko Ćurić

Tuzla

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најављен раст плата у Српској за до 10 одсто

Ekonomija

Najavljen rast plata u Srpskoj za do 10 odsto

2 h

0
Дрога кеса запљена

Svijet

U Irskoj zaplijenjena droga vrijednosti više od tri miliona evra

2 h

0
паре, новац, марке

Društvo

Penzioneri u Srpskoj u decembru dobijaju dvije penzije

2 h

4
Научници открили како вратити сјећања из д‌јетињства

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili kako vratiti sjećanja iz d‌jetinjstva

2 h

0

Više iz rubrike

Одбијањем апелације, Уставни суд БиХ угрозио уставност и владавину права

Republika Srpska

Odbijanjem apelacije, Ustavni sud BiH ugrozio ustavnost i vladavinu prava

4 h

0
Одлука Уставног суда примјер урушавања Дејтонског споразума

Republika Srpska

Odluka Ustavnog suda primjer urušavanja Dejtonskog sporazuma

4 h

0
Каран: Већ 30 година неко нарушава државно уређење БиХ

Republika Srpska

Karan: Već 30 godina neko narušava državno uređenje BiH

5 h

0
Врањеш: Ако се брзо не успостави дијалог, од БиХ неће ништа остати

Republika Srpska

Vranješ: Ako se brzo ne uspostavi dijalog, od BiH neće ništa ostati

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Državljanin BiH osuđen zbog incidenta u kojem je Austrijanac izgubio život

22

53

ATV saznaje: Žarko Novaković novi direktor RiTE Ugljevik

22

30

FIFA kaznila Fudbalski savez Srbije sa 87.500 franaka

22

29

ATV saznaje: Smijenjen Cvijetinović sa mjesta direktora RiTE Ugljevik

22

15

Teška nesreća u Hrvatskoj: Jedan mladić poginuo, dvojica povrijeđena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner