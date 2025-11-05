Ćurić ponudio pomoć nakon tragedije u Domu penzionera

Izvor:
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da je ova lokalna zajednica spremna da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomogne Tuzli nakon požara u Domu penzionera, u kojem je život izgubilo 12 štićenika ove ustanove, dok je 40 lica povrijeđeno.
Ćurić je naveo da je razgovarao sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem i tom prilikom izrazio saučešće povodom velike tragedije u ovom gradu.
Gradonačelnik Trebinja je izrazio saosjećanje sa porodicama nastradalih i građanima Tuzle, naglasivši da u ovim teškim trenucima svi dijele njihovu bol, te ponudio svaku vrstu pomoći i podrške Grada Trebinja, saopšteno je iz Gradske uprave Trebinje.
- Ovo je gubitak koji pogađa cijelu zemlju. U ovakvim trenucima moramo pokazati solidarnost - poručio je Ćurić.
