Vranješ: Ako se brzo ne uspostavi dijalog, od BiH neće ništa ostati

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je da od BiH neće ostati ništa ako brzo ne bude pokušaja dijaloga političkih predstavnika tri konstitutivna naroda u BiH, koji bi mogao da uspostavi nekakav unutrašnji konsenzus.

- Ovo je 30. godišnjica Dejtona, a ovakva BiH ni 35. neće doživjeti - rekao je Vranješ uoči skupa u Ruskom domu u Beogradu povodom 30 godina Dejtonskog sporazuma.

On je naveo da Srbi nikada nisu ni osjetili BiH kao svoju državu i da je BiH proizvod mirovnog sporazuma, odnosno kategorija koja je morala da nastane kao državna zajednica da bi se zaustavio rat.

- Srbi u Republici Srpskoj osjećaju isključivo Republiku Srpsku kao svoju državu, Srbiju kao svoju maticu. Trideset godina mi govorimo da je nama BiH datost u kojoj možemo ostati samo ukoliko postoji ravnopravnost i unutrašnji dogovor, zasnovan na Dejtonskom sporazumu - istakao je Vranješ.

Vranješ je rekao da to sve vrijeme Zapad ruši i da Srbi nisu ni imali prilike da dožive BiH kao nešto svoje.

- To je jedno moranje u kojem mi živimo i, po svemu sudeći, ako ćemo tumačiti Ustavni sud BiH, to moranje je pri kraju - dodao je Vranješ.

On je rekao da će se situacija stabilizovati samo ako se Dejtonski sporazum primijeni, zasnovan na principima tri konstitutivna naroda i njihovih političkih predstavnika koji se dogovaraju o budućnosti, bez stranog miješanja.

- Vidimo da to do sada nije bilo moguće, a da li će biti moguće, vidjećemo, ali nisam neki optimista - rekao je Vranješ.

Komentarišući odbijanje apelacije advokatskog tima predsjednika Milorada Dodika, Vranješ je rekao da je Ustavni sud samo pokazao da je politički sud u službi jednog protektorata, jedne kolonijalne uprave i da ne zna šta je Ustav BiH.

- Oni ne znaju ni šta je pozicija Ustavnog suda, koji treba da usklađuje i komentariše da li je nešto u skladu sa Ustavom ili ne - naveo je Vranješ.

On je dodao da je proces protiv Dodika bio montiran i da samo treba vidjeti na koju ustavnu osnovu se bilo ko može pozvati kada je riječ o vanparlamentarnom krivičnom djelu koje je nametnuo njemački turista u BiH po kojem se sudilo Dodiku.

- To je ispolitizovan sud u službi jednog protektorata i kolonijalne uprave - naglasio je Vranješ.

Vranješ je rekao da se 30 godina gleda kako međunarodni faktor u BiH vrši eksperiment da vaninstitucionalo, mimo Dejtonskog sporazuma, pokušavaju da naprave nekakvu unitaru, centralnu državu na uštrb srpskih interesa, Republike Srpske i konstitutivnih naroda.

- Borimo se protiv toga 30 godina. Došli smo u situaciju da se postavlja pitanje – na čemu dalje na ovakvim osnovama funckionisati unutar BiH - istakao je Vranješ.