Vlada Republike Srpske sutra o Nacrtu zakona o turizmu

Vlada Republike Srpske trebalo bi da na sutrašnjoj sjednici razmatra Nacrt zakona o turizmu.

Na predloženom dnevnom redu je i razmatranje Prijedloga zakona o obilježavanju dana žalosti, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Za sjednicu je predviđeno i razmatranje prijedloga odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 89.320 KM.

Među tačkama predloženog dnevnog reda je i razmatranje prijedloga odluke o izmjenama Odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2025/26. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Predloženo je i da se na sjednici razmatra i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o broju potrebnih notara za svako službeno sjedište i sjedišta privremenog karaktera.

Početak sjednice zakazan je u 8.30 časova, a konferencija za novinare u 9.30 časova.

Snimanje kadrova je predviđeno na početku sjednice, a medijima će biti dostavljeno i saopštenje.