Đurđević: Od Strazbura se očekuje da raskrinka Šmita i pravosuđe BiH

Nakon što je krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju predsjednika Milorada Dodika otvara se put da se Republika Srpska obrati Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu od kojeg se očekuje raskrinkavanje lažnog visokog predstavnika i pravosuđa BiH pod političkom kontrolom Bošnjaka, smatra član Predsjedništva SNSD-a Aleksandar Đurđević.

"Republici Srpskoj sada se otvara put ka Evropskom sudu za ljudska prava, gdje se, bez političkog pritiska, mogu tražiti pravo i pravda", naveo Đurđević i dodao da će Republika Srpska tu bitku nastaviti pravnim sredstvima, mirno i dostojanstveno.

Đurđević napominje da jučerašnja odluka /ne/Ustavnog suda BiH nema nikakve veze ni sa pravom ni sa pravdom.

On ukazuje da je ovakva mjera očekivana od institucije u kojoj nema nijednog Srbina, a u čijem sastavu su troje stranih sudija, uz predstavnike Bošnjaka i Hrvata.

"Ne može biti zakon ono što nameće pojedinac, strani državljanin, bez demokratske procedure i usvajanja u zakonodavnom tijelu, pa čak i bez objave u službenom glasniku BiH, već samo na internet stranici OHR-a", rekao je Đorđević.

Još je apsurdnije, kaže on, što je predsjedniku Dodku suđeno i presuđeno samo zato što je potpisao ukaz o proglašenju zakona koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, čime je postupio u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima.