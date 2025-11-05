Logo

Đurđević: Od Strazbura se očekuje da raskrinka Šmita i pravosuđe BiH

05.11.2025

15:52

Komentari:

0
Ђурђевић: Од Стразбура се очекује да раскринка Шмита и правосуђе БиХ
Foto: Ustupljena fotografija

Nakon što je krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju predsjednika Milorada Dodika otvara se put da se Republika Srpska obrati Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu od kojeg se očekuje raskrinkavanje lažnog visokog predstavnika i pravosuđa BiH pod političkom kontrolom Bošnjaka, smatra član Predsjedništva SNSD-a Aleksandar Đurđević.

"Republici Srpskoj sada se otvara put ka Evropskom sudu za ljudska prava, gdje se, bez političkog pritiska, mogu tražiti pravo i pravda", naveo Đurđević i dodao da će Republika Srpska tu bitku nastaviti pravnim sredstvima, mirno i dostojanstveno.

Đurđević napominje da jučerašnja odluka /ne/Ustavnog suda BiH nema nikakve veze ni sa pravom ni sa pravdom.

On ukazuje da je ovakva mjera očekivana od institucije u kojoj nema nijednog Srbina, a u čijem sastavu su troje stranih sudija, uz predstavnike Bošnjaka i Hrvata.

Akcija Transporter

Hronika

Saradnik Bojana Cvijetića osuđen na tri i po godine zatvora

"Ne može biti zakon ono što nameće pojedinac, strani državljanin, bez demokratske procedure i usvajanja u zakonodavnom tijelu, pa čak i bez objave u službenom glasniku BiH, već samo na internet stranici OHR-a", rekao je Đorđević.

Još je apsurdnije, kaže on, što je predsjedniku Dodku suđeno i presuđeno samo zato što je potpisao ukaz o proglašenju zakona koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, čime je postupio u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima.

Podijeli:

Tag:

Aleksandar Đurđević

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Селак се састао са Шкобићем: Наш је заједнички задатак да правосуђе учинимо бржим

Republika Srpska

Selak se sastao sa Škobićem: Naš je zajednički zadatak da pravosuđe učinimo bržim

3 h

0
Ћосић: Сарајево опет показало нетрпељивост према другачијем

Republika Srpska

Ćosić: Sarajevo opet pokazalo netrpeljivost prema drugačijem

3 h

0
Кошарац: Уставни суд у функцији "Шмитове политике"

Republika Srpska

Košarac: Ustavni sud u funkciji "Šmitove politike"

3 h

0
Мирослав Вујичић

Republika Srpska

Vujičić: Sarajevo politizuje čak i sport, izraelski timovi dobrodošli u Srpsku

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Četiri znaka koja pokazuju da partner više nije zainteresovan za vezu

18

57

Centralne vijesti, 05.11.2025.

18

55

Karan: Već 30 godina neko narušava državno uređenje BiH

18

45

Grijanje pomoću klima uređaja može biti mnogo jeftinije: Ovo su savjeti

18

43

Vlada donijela odluku: Sutra Dan žalosti u FBiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner