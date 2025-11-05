Logo

Košarac: Ustavni sud u funkciji "Šmitove politike"

Izvor:

SRNA

05.11.2025

15:11

Komentari:

0
Кошарац: Уставни суд у функцији "Шмитове политике"
Foto: Srna

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je sasvim jasno da je Ustavni sud BiH u funkciji "Šmitove politike".

"Otići će Kristijan Šmit. Šta će tada političko Sarajevo", upitao je on.

Košarac je poručio da će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i istina pobjediti.

"Do tada - BiH samo ide u sunovrat. Tražili ste - gledaćete", naveo je Košarac na društvenoj mreži "Iks".

policija rs traka uvidjaj

Hronika

Preokret u istrazi ubistva u Doboju: Otac umro od infarkta nakon sukoba sa sinom

Krnji Ustavni sud BiH odbio je juče apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".

