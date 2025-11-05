Košarac: Ustavni sud u funkciji "Šmitove politike"

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je sasvim jasno da je Ustavni sud BiH u funkciji "Šmitove politike".

"Otići će Kristijan Šmit. Šta će tada političko Sarajevo", upitao je on.

Košarac je poručio da će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i istina pobjediti.

"Do tada - BiH samo ide u sunovrat. Tražili ste - gledaćete", naveo je Košarac na društvenoj mreži "Iks".

Hronika Preokret u istrazi ubistva u Doboju: Otac umro od infarkta nakon sukoba sa sinom

Krnji Ustavni sud BiH odbio je juče apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".