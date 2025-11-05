Ove uređaje nikada ne treba uključivati u produžni kabl

Produžni kablovi su praktični, ali često ih koristimo pogrešno. Umjesto da posluže kao privremeno rješenje, u mnogim domovima postanu stalni izvor napajanja za sve — od punjača do grijalica. I upravo tu nastaje problem: nisu svi uređaji bezbjedni kada se priključe na produžni kabl. Neki mogu izazvati pregrijavanje, kratki spoj ili čak požar.

Grijalice i kaloriferi

Ovo je najčešća i najopasnija greška. Grijalice troše veliku količinu struje i stvaraju toplotu koja brzo može pregrijati kabl. Ako se kabl previše zagrije, izolacija može da se istopi, a iskra je dovoljna da izazove požar. Grijalice treba uvijek uključivati direktno u zidnu utičnicu.

Klima uređaji i grijalice na ulje

Slično kao i grijalice, ovi uređaji imaju visoku potrošnju električne energije. Produžni kabl često ne može da izdrži takvo opterećenje, posebno ako su na istom kablu već priključeni drugi aparati, prenosi Vijesti.me.

Frižideri i zamrzivači

Ovi uređaji rade neprekidno, a kada kompresor krene s radom, dolazi do kratkotrajnog, ali snažnog skoka potrošnje. Produžni kabl to ne podnosi dobro, a duže korišćenje može izazvati oštećenje motora ili električne instalacije.

Mašine za veš i sudove

Mašine tokom rada stalno mijenjaju snagu – posebno kada griju vodu. To znači promjene napona koje produžni kabl ne može bezbjedno da „amortizuje“. Uključivanje mašine u produžni kabl povećava rizik od pregrijavanja, pogotovo u vlažnim prostorijama poput kupatila.

Mikrotalasna i toster

Iako izgledaju bezazleno, ovi mali uređaji povlače veliku struju dok rade. Mikrotalasna može lako da „baci“ osigurač ako dijeli kabl s drugim aparatima. Najbolje je da bude priključena sama u utičnicu.

Pegla

Pegla kombinuje toplotu i visoku potrošnju. Kada je uključena u produžni kabl, naročito slabije kvalitete, postoji rizik od pregrijavanja spojeva, naročito ako kabl nije potpuno odmotan.

Fen i presa za kosu

Zvuči praktično u kupatilu, ali ovo su uređaji koji troše više struje nego što mislimo. Kratkotrajni su, ali vrlo intenzivni potrošači. Ako se kabl zagrije, u kombinaciji s vlagom može postati opasan.

Punjači za laptop i telefon – ali uz ogradu

Punjači sami po sebi ne troše mnogo, ali problem nastaje kada se više punjača poveže na jedan produžni kabl, zajedno s drugim uređajima. To opterećuje sistem i može oštetiti i punjač i uređaj.

Kako da znate da je vrijeme da zamijenite produžni kabl

Ako osjetite miris plastike, kabl se zagrijava, utičnice su labave ili se uređaji često „isključuju sami od sebe“, to je jasan znak da je kabl dotrajao. Produžni kabl nije predviđen da traje godinama — posebno ako je stalno opterećen.