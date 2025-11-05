Logo

Ove uređaje nikada ne treba uključivati u produžni kabl

05.11.2025

15:01

Komentari:

0
Ове уређаје никада не треба укључивати у продужни кабл
Foto: Pixabay

Produžni kablovi su praktični, ali često ih koristimo pogrešno. Umjesto da posluže kao privremeno rješenje, u mnogim domovima postanu stalni izvor napajanja za sve — od punjača do grijalica. I upravo tu nastaje problem: nisu svi uređaji bezbjedni kada se priključe na produžni kabl. Neki mogu izazvati pregrijavanje, kratki spoj ili čak požar.

Grijalice i kaloriferi

Ovo je najčešća i najopasnija greška. Grijalice troše veliku količinu struje i stvaraju toplotu koja brzo može pregrijati kabl. Ako se kabl previše zagrije, izolacija može da se istopi, a iskra je dovoljna da izazove požar. Grijalice treba uvijek uključivati direktno u zidnu utičnicu.

TEODORA-DŽEHVEROVIĆ-240925

Scena

Pjevačica mjesec i po dana imala nesnosne bolove, zbog grudi preživjela pakao

Klima uređaji i grijalice na ulje

Slično kao i grijalice, ovi uređaji imaju visoku potrošnju električne energije. Produžni kabl često ne može da izdrži takvo opterećenje, posebno ako su na istom kablu već priključeni drugi aparati, prenosi Vijesti.me.

Frižideri i zamrzivači

Ovi uređaji rade neprekidno, a kada kompresor krene s radom, dolazi do kratkotrajnog, ali snažnog skoka potrošnje. Produžni kabl to ne podnosi dobro, a duže korišćenje može izazvati oštećenje motora ili električne instalacije.

Mašine za veš i sudove

Mašine tokom rada stalno mijenjaju snagu – posebno kada griju vodu. To znači promjene napona koje produžni kabl ne može bezbjedno da „amortizuje“. Uključivanje mašine u produžni kabl povećava rizik od pregrijavanja, pogotovo u vlažnim prostorijama poput kupatila.

baba starija zena baka

Porodica

Ljudske sudbine: Jasnu (65) sin prvo izbacio iz kuće, a sada živi kod njega kao podstanarka

Mikrotalasna i toster

Iako izgledaju bezazleno, ovi mali uređaji povlače veliku struju dok rade. Mikrotalasna može lako da „baci“ osigurač ako dijeli kabl s drugim aparatima. Najbolje je da bude priključena sama u utičnicu.

Pegla

Pegla kombinuje toplotu i visoku potrošnju. Kada je uključena u produžni kabl, naročito slabije kvalitete, postoji rizik od pregrijavanja spojeva, naročito ako kabl nije potpuno odmotan.

Fen i presa za kosu

Zvuči praktično u kupatilu, ali ovo su uređaji koji troše više struje nego što mislimo. Kratkotrajni su, ali vrlo intenzivni potrošači. Ako se kabl zagrije, u kombinaciji s vlagom može postati opasan.

Punjači za laptop i telefon – ali uz ogradu

Punjači sami po sebi ne troše mnogo, ali problem nastaje kada se više punjača poveže na jedan produžni kabl, zajedno s drugim uređajima. To opterećuje sistem i može oštetiti i punjač i uređaj.

Kako da znate da je vrijeme da zamijenite produžni kabl

Ako osjetite miris plastike, kabl se zagrijava, utičnice su labave ili se uređaji često „isključuju sami od sebe“, to je jasan znak da je kabl dotrajao. Produžni kabl nije predviđen da traje godinama — posebno ako je stalno opterećen.

Podijeli:

Tag:

produžni kabal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Синдикат уз раднике: Траже смјену комплетне Управе РиТЕ "Угљевик"

Republika Srpska

Sindikat uz radnike: Traže smjenu kompletne Uprave RiTE "Ugljevik"

1 h

3
Њемачка: 18 ухапшених због онлајн преваре и прања новца

Svijet

Njemačka: 18 uhapšenih zbog onlajn prevare i pranja novca

1 h

0
Објављен снимак Дома пензионера у Тузли након апокалиптичних призора

Hronika

Objavljen snimak Doma penzionera u Tuzli nakon apokaliptičnih prizora

1 h

0
Влаховић у елитном друштву

Fudbal

Vlahović u elitnom društvu

1 h

0

Više iz rubrike

Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

Savjeti

Šest razloga zašto biste trebali konzumirati orahe svako jutro

3 h

0
Хљеб

Savjeti

Dodajte ovaj sastojak u domaći hljeb i ostaće svjež danima

18 h

0
Које дрво за огрев гори најдуже?

Savjeti

Koje drvo za ogrev gori najduže?

21 h

0
Ове три биљке су идеалне за купатило

Savjeti

Ove tri biljke su idealne za kupatilo

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

07

Cvijanović: Ukinuti strani intervencionizam i omogućiti djelovanje na demokratskim principima

16

05

Sutra dan žalosti u Tuzli

16

04

Oglasili se iz FZO Srpske o prenatalnim testovima

15

57

Vlada Republike Srpske sutra o Nacrtu zakona o turizmu

15

52

Nova presuda Kecmanovićima: Evo koliko novca moraju da isplate

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner