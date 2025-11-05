Vlahović u elitnom društvu

Srpski fudbaler Dušan Vlahović je postigao gol za Juventus u remiju protiv Sportinga.

Odlično se kretao srpski napadač i našao se na pravom mjestu da isprati pas Tirama i sprovede ga u mrežu desnom nogom.

To je bio deveti pogodak za Vlahovića otkako je stigao u Juventus u Ligi šampiona, a samim je tu i jedan zanimljiv podatak.

Naime, na uzorku od 20 utakmica u najelitnijem klupskom takmičenju, u posljednjih 20 godina, veći broj pogodaka imaju samo Kristijano Ronaldo (12) i Gonsalo Iguain (10).

Zadovoljni su u Juventusu partijama Dušana Vlahovića, iako mu ističe ugovor na kraju sezone, to se nimalo ne osjeća u njegovom pristupu i radu. Vidjećemo kakva ga budućnost čeka narednih mjeseci.