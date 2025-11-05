Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

On je u intervjuu za "Flakskore" istakao da je Piksi imao nesrećan kraj, s obzirom da je sa nacionalnim timom uradio neke dobre stvari. Ipak, Mitrović je podvukao da će novi selektor imati dobar tim i da sada svi gledaju unaprijed.

- Nesrećan kraj za njega, jer je uradio neke stvarno dobre stvari sa reprezentacijom. Igrali smo na Svjetskom prvenstvu, pa na Evropskom prvenstvu poslije više od 20 godina. Mislim da čak ima najviše pobjeda od svih selektora u istoriji naše reprezentacije. Naravno, imali smo i neke loše dijelove tokom našeg zajedničkog putovanja, ali to je fudbal, to je život. Zahvalni smo mu na svemu, ipak sada gledamo unaprijed. Novi selektor će imati dobar tim sa talentovanim mladim igračima. Vidjećemo šta će biti - počeo je Mitrović.

Mitrović se i dalje nada putu na Mundijal, ali je svjestan da je Srbija ispustila neke bodove koje nije smjela, kao i da "orlove" sada čekaju dve teške utakmice.

Društvo Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

- Nadam se putu na Mundijal, ali više ništa ne zavisi od nas. Ispustili smo neke bodove koje nismo smeli i sada nas čekaju dvije teške utakmice protiv Letonije i pogotovo protiv Engleske. Moramo da probamo da izvučemo najbolje moguće rezultate da bismo ostali „živi“ i da bismo pojurili ekipe ispred nas. Mislim da imamo dobar tim, dobre mlade igrače i već smo ostvarili neke velike stvari ranije. Ako budemo imali i najmanju šansu, borićemo se i vidjećemo šta će se dogoditi - zaključio je Mitrović.

(informer)