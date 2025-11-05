Logo

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

Izvor:

Informer

05.11.2025

13:37

Komentari:

0
Митровић први пут проговорио о Пиксијевом одласку
Foto: Tanjug/AP

Srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović, prvi put je prokomentarisao odlazak Dragana Stojkovića Piksija sa mjesta selektora Srbije, rekavši da je uradio neke dobre stvari sa reprezentacijom.

On je u intervjuu za "Flakskore" istakao da je Piksi imao nesrećan kraj, s obzirom da je sa nacionalnim timom uradio neke dobre stvari. Ipak, Mitrović je podvukao da će novi selektor imati dobar tim i da sada svi gledaju unaprijed.

- Nesrećan kraj za njega, jer je uradio neke stvarno dobre stvari sa reprezentacijom. Igrali smo na Svjetskom prvenstvu, pa na Evropskom prvenstvu poslije više od 20 godina. Mislim da čak ima najviše pobjeda od svih selektora u istoriji naše reprezentacije. Naravno, imali smo i neke loše dijelove tokom našeg zajedničkog putovanja, ali to je fudbal, to je život. Zahvalni smo mu na svemu, ipak sada gledamo unaprijed. Novi selektor će imati dobar tim sa talentovanim mladim igračima. Vidjećemo šta će biti - počeo je Mitrović.

Mitrović se i dalje nada putu na Mundijal, ali je svjestan da je Srbija ispustila neke bodove koje nije smjela, kao i da "orlove" sada čekaju dve teške utakmice.

Тузла Дом пензионера пожар 2

Društvo

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

- Nadam se putu na Mundijal, ali više ništa ne zavisi od nas. Ispustili smo neke bodove koje nismo smeli i sada nas čekaju dvije teške utakmice protiv Letonije i pogotovo protiv Engleske. Moramo da probamo da izvučemo najbolje moguće rezultate da bismo ostali „živi“ i da bismo pojurili ekipe ispred nas. Mislim da imamo dobar tim, dobre mlade igrače i već smo ostvarili neke velike stvari ranije. Ako budemo imali i najmanju šansu, borićemo se i vidjećemo šta će se dogoditi - zaključio je Mitrović.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

Dragan Stojković Piksi

Aleksandar Mitrović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нудећи подстицаје преварант оштетио пољопривреднике за 14.700 КМ

Hronika

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

2 h

0
Министарство упозорава: Ко пали њиве – губи субвенције!

Srbija

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

2 h

0
Додик: Уставни суд је срушио уставе Републике Српске и БиХ

Republika Srpska

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

2 h

0
Нови скандал у Сарајеву: Сада им сметају израелски клубови, "грађани" покушали упасти на сједницу Владе

BiH

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

3 h

3

Više iz rubrike

Роналдо најавио да ускоро завршава каријеру

Fudbal

Ronaldo najavio da uskoro završava karijeru

4 h

0
Одржана комеморација Младену Жижовићу

Fudbal

Održana komemoracija Mladenu Žižoviću

5 h

0
Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

Fudbal

Ten Hag se vraća u Premijer ligu?

6 h

0
Душан Влаховић

Fudbal

Vlahović donio bod Juventusu – Bajern i poslije Pariza perfektan

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

07

Cvijanović: Ukinuti strani intervencionizam i omogućiti djelovanje na demokratskim principima

16

05

Sutra dan žalosti u Tuzli

16

04

Oglasili se iz FZO Srpske o prenatalnim testovima

15

57

Vlada Republike Srpske sutra o Nacrtu zakona o turizmu

15

52

Nova presuda Kecmanovićima: Evo koliko novca moraju da isplate

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner