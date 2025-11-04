Vlahović donio bod Juventusu – Bajern i poslije Pariza perfektan

Fudbaleri Juventusa odigrali su neriješeno na svom terenu protiv Sportinga (1:1), dok je Bajern nastavio savršen niz rezultata i nakon duela sa evropskim prvakom Pari Sen Žermenom.

Golovima Luisa Dijaza Bavarci su slavili na "Parku Prinčeva" rezultatom 2:1.

U isto vrijeme, u Torinu, jedini gol za domaće postigao je srpski reprezentativac Dušan Vlahović koji se i ovog puta našao u startnoj postavi kod novog trenera Lučana Spaletija, prenosi "B92".

Filip Kostić je meč krenuo sa klupe, ušao je u drugom poluvremenu.

Vlahović je bio daleko najaktivniji igrač domaćeg tima, najopasniji i najkonkretniji - sa čak šest udaraca u okvir gola portugalskog tima. Još jednu borbenu i potentnu partiju krunisao je golom u 34. minutu kada je ispratio pas Tirama, utrčao na prvu stativu i matirao dotad sjajnog Ruija Silvu.

Vrijedi reći da su Vlahović i Silva bili najbolje ocijenjeni igrači na utakmici.

Prije nego što je savladan Silva je Vlahoviću "skinuo" tri pokušaja, djelovao je tada zaista nesavladivo, ali Dušan nije posustajao, pojačao je pritisak i agresivnost, ubrzo i pronašao način da matira čuvara mreže Portugalaca.

U nastavku još dva puta je pokušao, no tada je Silva ponovo bio na visini zadatka i definitivno je najzaslužniji za egal u Torinu i za činjenicu da će Juve morati da čeka još najmanje do naredne runde za prvu pobjedu ove sezone.

U Parizu Bajern je odneo 13. pobjedu ve sezone u oba najvažnija takmičenja - na devet u Bundesligi nakalemio je i četvrtu u Ligi šampiona.

Četa Vensana Kompanija djeluje zaista nezadrživo, za sada.

Pregrmjeli su "rekordmajsteri" i najteži izazov do sada i uložili daleko najveći napor da i ovog puta pjevaju pobjedničku pjesmu. Počeli su gosti perfektno, golom Luisa Dijaza već u 4. minutu, i nastavak je bio savršen - novi gol Dijaza dvadesetak minuta kasnije nakon početničke greške kapitena Parižana Markinjosa.

Malo prije toga Bavarci su preko Gnabrija pogodili i stativu...

Rječju, dominirali su protiv evropskog šampiona.

I onda, samo jedna glupost mogla je skupo da ih košta i da sav trud ostane uzaludan. Junak meča i junak pobjede Dijaz oštro, sa leđa, faulirao je Hakimija u smiraj poluvremena, i to daleko od svog gola - potpuno nerezonski, te zaradio crveni karton i ostavio saigrače na cjedilu.

Hakimi nije mogao dalje, baš kao ni Dembele prije toga, takođe zbog povrede, te je Enrike već do poluvremena morao da izvrši dvije prinudne izmjene.

Podsjetimo, već je bio lišen pomoći povrijeđenog Desirea Duea.

Nastavak je donio očekivan razvoj situacije - potpunu incicijativu Parižana i defanzivni blok Bavaraca pred Nojerom. Pokušavali su "sveci" na sve načine da probiju čvrst bedem gostiju, Korejac Li je bio izvanredan, lucidan, energično je igrao, ubacivao lopte pred gol i direktno ugrožavao Nojera, na kraju je i najzaslužniji za poodak Neveša pošto ga je savršeno "spojio" sa golom.

Ali bilo je to sve konkretno sa napadačkog repertoara PSŽ-a, jer su Bavarci uspjeli da se sačuvaju, odbrane minimalac i da nastave fenomenalan niz rezultata ove sezone.

Rezultati i strijelci (utakmica igranih od 21)

Atletiko - Rojal Union Sen Žil 3:1 (2:0)

Alvares 39, Grizman 45+3, Ljorente 90+7 - Sajks 81

Bodo/Glimt - Monako 0:1 (0:1)

Baloun 43

Juventus - Sporting 1:1 (1:1)

Vlahović 34 - Arauho 12

Liverpul - Real Madrid 1:0 (0:0)

Mekalister 61

Olimpijakos - PSV 1:1 (1:0)

Martins 19 - Pepi 90+3

PSŽ - Bajern 1:2 (0:2)

Neveš 74 - Dijaz 4, 32

Totenhem - Kopenhagen 4:0 (1:0)

Džonson 19, Odober 51, Van De Ven 64, Palinja 67