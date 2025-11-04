FK Borac odao počast Mladenu Žižoviću

Izvor:
Fudbalski region potresla je smrt Mladena Žižovića koji je preminuo tokom utakmice u Lučanima.
Platonova 6 zavijena je u crno, a svom nekadašnjem, treneru, ali i saigraču, danas su Borčevi prvotimci uputili posljednji pozdrav iz Trofejne sale Gradskog stadiona.
Pamtiće se, kažu, da je Žižović bio čovjek koji je živio za fudbal, porodicu i prijatelje.
Na Gradskom stadionu osvanuo je i mural sa likom Mladena Žižovića. Njegov trenerski pečat i plasman u osminu finala Konferencijske lige sa banjalučkim klubom prepričavaće se generacijama, a iz Borca kažu da će životno djelo Mladena Žižovića za sva vremena ostati prisutno u "crveno plavoj" porodici.
Fudbal
Poznato vrijeme i mjesto sahrane Mladena Žižovića
Tuga zbog preranog odlaska Mladena Žižovića provejava fudbalskim svijetom.
Komemoracija povodom smrti Mladena Žižovića biće održana sutra u 10 časova u Banskom dvoru, a sahrana dan kasnije na Gradskom groblju u Bijeljini.
