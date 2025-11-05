Ten Hag se vraća u Premijer ligu?

05.11.2025
09:14
Komentari:0
Vulverhempton je otpustio trenera Vitora Pereiru nakon što je izgubio podršku svlačionice, a poraz od Fulama bio je jasan signal da će morati da napusti klub.
Uprava Vulvsa pokušala je da angažuje Gerija O’Nila, ali dogovor još nije postignut, pa su u potrazi za novim rješenjem.
Među imenima koja su kontaktirana nalazi se i Holanđanin Erik Ten Hag, koji je pokazao interesovanje za klupu engleskog premijerligaša.
Ten Hag je ranije ove sezone napustio Bajer Leverkuzen nakon samo dva meča u Bundesligi, a moguć je njegov brzi povratak u trenerski posao.
Osim njega, kao potencijalni kandidati pominju se i Majkl Kerik i Rob Edvards.
