Nova presuda Kecmanovićima: Evo koliko novca moraju da isplate

05.11.2025
Viši sud u Beogradu donio je presudu kojom je obavezao tužene Vladimira i Miljanu Kecmanović, njihovog maloljetnog sina koji je počinio masovno ubistvo i školu "Vladislav Ribnikar" da tužiocima, članovima porodice Dukić, čija je kćerka ubijena tog 3. maja 2023. godine, solidarno isplate 46.884.000 dinara.
U presudi je navedeno da su tuženi dječak koji je počinio masovno ubistvo, Miljana Kecmanović, Vladimir Kecmanović i Ogledna osnovna škola "Vladislav Ribnikar" obavezani da tužiocima solidarno na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usljed smrti bliskog lica isplate po 10 miliona dinara, Dukić Danetu, Paunović Biljani i maloljetnima D. D. i M. D.
Pored toga su obavezani da na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni strah isplate od po 1.721.000 dinara.
Sa druge strane odbijeni su tužbeni zahtjevi kojima su zatražili da se obavežu tuženi Republika Srbija - Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Srbija - Ministarstvo unutrašnjih poslova da tužiocima na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usljed smrti bliskog lica isplate iznos od po 10.000.000 dinara, kao i da im isplate na ime naknade nematerijalne štete za za pretrpljeni strah isplate po 1.721.000 dinara.
Odbijeno je i da tuženi dječak, Miljana Kecmanović, Vladimir Kecmanović, Ogledna osnovna škola "Vladislav Ribnikar", Srbija - Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Srbija - Ministarstvo unutrašnjih poslova, da solidarno, tužiocima na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti isplate iznos od po 5.000.000 dinara.
Pored ovog postupaka vodilo se još četiri parnična, dok je prvostepeno okončan i krivični, te je Vladimir Kecmanović za izvršenje krivičnih djela teško djelo protiv opšte sigurnosti i zlostavljanje i zanemarivanje maloljetnog lica osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za izvršenje krivičnog djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica osuđena na maksimalnu kaznu zatvora od tri godine.
Instruktor u streljani u kojoj je maloljetnik, kako se sumnja vježbao, Nemanja Marinković je za krivično djelo davanje lažnog iskaza osuđen na kaznu zatvora od 15 meseci.
Apelacioni sud u Beogradu je u junu održao sjednicu na kojoj su žalbe izneli advokati i tužilac.
Maloljetni K.K. je krivično neodgovoran jer u trenutku masakra nije navršio 14 godina.
