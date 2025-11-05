Logo

Saobraćajna nezgoda kod Čelinca

полиција
Danas je na putu kod Čelinca došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Zbog udesa se na ovoj deonici stvaraju velike gužve, a saobraćaj se odvija usporeno.

Љубиша Ћосић

Republika Srpska

Ćosić: Sarajevo opet pokazalo netrpeljivost prema drugačijem

Kako saznajemo, nesreća se dogodila na raskrsnici kod Tropika, a trenutno nema informacija o tome da li ima povrijeđenih.

Policija je na terenu, a više detalja o uzrocima nesreće biće poznato nakon uviđaja.

Saobraćajna nesreća

Čelinac

Ћосић: Сарајево опет показало нетрпељивост према другачијем

Republika Srpska

Ćosić: Sarajevo opet pokazalo netrpeljivost prema drugačijem

Кошарац: Уставни суд у функцији "Шмитове политике"

Republika Srpska

Košarac: Ustavni sud u funkciji "Šmitove politike"

Мирослав Вујичић

Republika Srpska

Vujičić: Sarajevo politizuje čak i sport, izraelski timovi dobrodošli u Srpsku

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Hronika

Preokret u istrazi ubistva u Doboju: Otac umro od infarkta nakon sukoba sa sinom

Објављен снимак Дома пензионера у Тузли након апокалиптичних призора

Hronika

Objavljen snimak Doma penzionera u Tuzli nakon apokaliptičnih prizora

Још једна жртва пожара у Тузли

Hronika

Još jedna žrtva požara u Tuzli

Нудећи подстицаје преварант оштетио пољопривреднике за 14.700 КМ

Hronika

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

