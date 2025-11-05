Saobraćajna nezgoda kod Čelinca

Danas je na putu kod Čelinca došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Zbog udesa se na ovoj deonici stvaraju velike gužve, a saobraćaj se odvija usporeno.

Republika Srpska Ćosić: Sarajevo opet pokazalo netrpeljivost prema drugačijem

Kako saznajemo, nesreća se dogodila na raskrsnici kod Tropika, a trenutno nema informacija o tome da li ima povrijeđenih.

Policija je na terenu, a više detalja o uzrocima nesreće biće poznato nakon uviđaja.