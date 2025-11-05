Saradnik Bojana Cvijetića osuđen na tri i po godine zatvora

Sud BiH osudio je Gojka Ostojića na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog organizovanog kriminala i šverca drogom u okviru ”Sky” predmeta ”Storidž” i ”Transporter”.

Osim kazne zatvora Ostojiću je izrečena i novčana kazna u iznosu od 20.000 KM. Radi se o čovjeku koji je na osnovu međunarodne potjernice uhapšen u Češkoj, odakle je u julu prošle godine izručen u BiH.

U presudi se navodi da je Ostojić bio član kriminalne grupe koju su organizovali nekadašnji savjetnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH Bojan Cvijetić, Aleksandar Nikolić i Milivoje Todorović.

”Optuženi Ostojić oglašen je krivim što je postao član grupe za organizovani kriminal, koju su prethodno organizovali B. C., A. N. i M. T. s ciljem ostvarivanja protivpravne imovinske koristi neovlašćenom nabavkom, prometom, prodajom i prenosom supstanci koje su propisima proglašene opojnim drogama, a koju su nabavljali u zemljama EU, Republici Češkoj, Kraljevini Belgiji, Kraljevini Holandiji, prethodno prokrijumčarenu iz Južne Amerike, pri tome koristeći posebno podešene mobilne telefone sa instaliranim aplikacijama Sky Ecc i Anom, namijenjenim za ostvarivanje zaštićene, kriptovane komunikacije”, saopštio je Sud BiH.

Dodaju da su Cvijetić i Ostojić dogovorili kupoprodaju određene količine droge na području Kraljevine Holandije s njima poznatim licem, od čega je jedna količina, po ranijem dogovoru, predata njima poznatom licu na području Češke, dok je drugi dio droge prevezen i dalje prodat u BiH. Prevoz opojne droge je optuženi Ostojić dogovorio s organizatorom Cvijetićem i drugim članovima grupe.

U izrečenu kaznu Ostojiću je uračunato vrijeme provedeneno u ekstradicionom pritvoru u periodima od 20. avgusta 2022. do 27. septemrba 2022. i od 4. juna do 11. jula 2024. godine, kao i vrijeme koje je proveo u pritvoru u BiH od 11. jula pa nadalje.