Karleuša od glave do pete prekrivena novčanicama

Pjevačica Jelena Karleuša pojavila se danas, 5. novembra, na snimanju nove emisije "Pinkove zvezde".

Za ovu priliku odabrala je upečatljiv stajling - od glave do pete prekrivena je novčanicama.

Komplet je u potpunosti ukrašen američkim dolarima, zbog čega se Karleuša našalila da je "živa lova".

Koliko para imate danas na sebi? - pitao je novinar pjevačicu, a ona je odmjerila odokativno po sebi i rekla:

- Nije toliko puno - izjavila je Jelena Karleuša za "Srbija showbizz", prenosi Telegraf.

Autfit je upotpunila skupocjenim nakitom, uparila je minđuše i ogrlicu, "namunjila" dekolte, a lice je zategla trakicama i tako stvorila utisak da su joj oči iskošene.