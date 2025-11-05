Karleuša od glave do pete prekrivena novčanicama

05.11.2025
17:33
Komentari:0
Pjevačica Jelena Karleuša pojavila se danas, 5. novembra, na snimanju nove emisije "Pinkove zvezde".
Za ovu priliku odabrala je upečatljiv stajling - od glave do pete prekrivena je novčanicama.
Komplet je u potpunosti ukrašen američkim dolarima, zbog čega se Karleuša našalila da je "živa lova".
Koliko para imate danas na sebi? - pitao je novinar pjevačicu, a ona je odmjerila odokativno po sebi i rekla:
- Nije toliko puno - izjavila je Jelena Karleuša za "Srbija showbizz", prenosi Telegraf.
Autfit je upotpunila skupocjenim nakitom, uparila je minđuše i ogrlicu, "namunjila" dekolte, a lice je zategla trakicama i tako stvorila utisak da su joj oči iskošene.
