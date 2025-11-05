Logo

Karleuša od glave do pete prekrivena novčanicama

05.11.2025

17:33

Komentari:

0
Карлеуша од главе до пете прекривена новчаницама
Foto: Youtube

Pjevačica Jelena Karleuša pojavila se danas, 5. novembra, na snimanju nove emisije "Pinkove zvezde".

Za ovu priliku odabrala je upečatljiv stajling - od glave do pete prekrivena je novčanicama.

Komplet je u potpunosti ukrašen američkim dolarima, zbog čega se Karleuša našalila da je "živa lova".

Koliko para imate danas na sebi? - pitao je novinar pjevačicu, a ona je odmjerila odokativno po sebi i rekla:

- Nije toliko puno - izjavila je Jelena Karleuša za "Srbija showbizz", prenosi Telegraf.

DESINGERICA-080925

Scena

Desingerica: Ja sam direktor, Zorici ne mogu da ćutim

Autfit je upotpunila skupocjenim nakitom, uparila je minđuše i ogrlicu, "namunjila" dekolte, a lice je zategla trakicama i tako stvorila utisak da su joj oči iskošene.

Podijeli:

Tagovi:

Jelena Karleuša

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Десингерица: Ја сам директор, Зорици не могу да ћутим

Scena

Desingerica: Ja sam direktor, Zorici ne mogu da ćutim

2 h

0
Пјевачица мјесец и по дана имала несносне болове, због груди преживјела пакао

Scena

Pjevačica mjesec i po dana imala nesnosne bolove, zbog grudi preživjela pakao

4 h

0
Ријалити звијезда Ким Кардашијан

Scena

Kim Kardašijan optužuje ČetGPT što je pala ispite

6 h

0
Јамал ће имати маћеху старију од њега само 5 година, отац Мунир објавио вјеридбу

Scena

Jamal će imati maćehu stariju od njega samo 5 godina, otac Munir objavio vjeridbu

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

57

Centralne vijesti, 05.11.2025.

18

55

Karan: Već 30 godina neko narušava državno uređenje BiH

18

45

Grijanje pomoću klima uređaja može biti mnogo jeftinije: Ovo su savjeti

18

43

Vlada donijela odluku: Sutra Dan žalosti u FBiH

18

34

Beker otvoreno o Đokoviću: Ljudi će tek shvatiti ko je on

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner