Haos u Podgorici: Izbio veliki požar u objektu ''Roki Pistolato''

Veliki požar izbio je u objektu „Roki Pistolato“ u podgoričkom naselju Zabjelo. Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila veći dio objekta, a gust dim vidi se iz više dijelova grada.
Na lice mjesta upućene su ekipe Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada koje pokušavaju da lokalizuju požar i spriječe njegovo širenje na okolne objekte.
Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenima, a uzrok požara biće naknadno utvrđen.
Policija je obezbijedila područje, a saobraćaj u tom dijelu Zabjela je usporen, prenose podgorički mediji.
