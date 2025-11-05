Logo

Odluka Ustavnog suda primjer urušavanja Dejtonskog sporazuma

05.11.2025

Одлука Уставног суда примјер урушавања Дејтонског споразума
Foto: SRNA

Učesnici skupa koji se, povodom 30 godina Dejtonskog sporazuma, večeras održava u Ruskom domu u Beogradu, saglasni su da je odluka krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je odbio apelaciju predsjednika Milorada Dodika, primjer urušavanja Dejtonskog sporazuma.

Uoči skupa, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan upozorio je da se svih tih 30 godina narušava postojeći oblik uređenja BiH i da je cilj unitarizacija i preglasavanje.

"Posljednja intervencija Kristijana Šmita i Ustavnog suda koji treba da štiti Ustav BiH i državno uređenje, demaskirao je sve rušioce ovog državnog uređenja. Žele da nametnu dominaciju među narodom. Dominacija ne može uspjeti, već samo konsenzus", poručuje Karan.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Već 30 godina neko narušava državno uređenje BiH

Na eksperimentisanje međunarodnog intervencionizma upozorava i ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Vranješ rekao je da od BiH neće ostati ništa ako brzo ne bude pokušaja dijaloga političkih predstavnika tri konstitutivna naroda u BiH, koji bi mogao da uspostavi nekakav unutrašnji konsenzus.

Profesor prava iz Republike Srpske Vitomir Popović rekao je da je Dejtonski sporazum u BiH još uvijek održiv i da će tako i ostati ako se budu poštovali konstitutivnost sva tri naroda i ravnopravnost dva entiteta.

Dejtonski sporazum

