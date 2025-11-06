Logo

Petrović: Ostalo je još 120 radnih dana da se završi tunel, Srpska treba da bude ponosna

Smatram da treba da znamo da je 1955. godine usvojena vodoprivredna osnova za izgradnju hidrosistema Trebišnjica koji se sastoji od dvije etape, a svaka etapa po dvije faze, kazao je v.d. generalnog direktora Elektroprivede Republike Srpske, Luka Petrović.

Druga etapa započinje izgradnjom HE Dabar, a poslije toga Bileće i Nevesinje, a kapitalni objekat druge etape prve faze jeste upravo ovaj tunel koji je probijen prije par dana i koji je najduži tunel, bilo da je infrastrukturni, bilo da je hidro-tehnički tunel u proteklih 40 godina na prostoru od Triglava do Đevđelije.

''Ja mislim da je ovo veliki poduhvat, da Republika Srpska treba da bude ponosna, da treba pozdraviti hrabrost Vlade Republike Srpske i tadašnjeg i sadašnjeg predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, koji je 2011. godine odlučio da registruje preduzeće HE Dabar zbog kojeg će biti izgrađen ovaj HE objekat. Ostalo je još oko 120 radnih dana da se završi tunel i da se preda HE Dabar'', zaključio je v.d. generalnog direktora Elektroprivrede, Luka Petrović.

