Dodik: Ovo je jedan grandiozni poduhvat

Izvor:

ATV

06.11.2025

12:12

Додик: Ово је један грандиозни подухват
Foto: Srna

Ovo je jedan grandiozni poduhvat. Trinaest kilometara sa ukupno dva kraka je zaista nešto što je podvig i to govori o tome da je Republika Srpska spremna da osmisli i realizuje ovakav jedan projekat, bez obzira na sve opstrukcije koje smo imali, poručio je danas predsjednik Milorad Dodik nakon posjete HE ''Dabar''.

''Završili smo preko 30% svih radova, a jedan od njih je svakako ovaj tunel, koji treba da pokupi vode Nevesinja, Berkovića, Polja, koji je prokopan ali još nije betonski obložen. Tunel od Berkovića do Bileće je dug oko 15 kilometara i kroz njega ćemo proći'', rekao je predsjednik, Milorad Dodik.

хе дабар додик минић

Društvo

Dodik i Minić u Nevesinju posjetili branu "Pošćenje"

Predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić posjetili su branu "Pošćenje" u Nevesinju sa koje će voda dovodnim tunelom dolaziti do Hidroelektrane "Dabar".

U obilasku brane "Poćenje" su i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i vršilac dužnosti generalnog direktora "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović.

Milorad Dodik

Savo Minić

HE Dabar

