Dodik i Minić u Nevesinju posjetili branu "Pošćenje"

ATV

06.11.2025

12:06

Додик и Минић у Невесињу посјетили брану "Пошћење"
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić posjetili su branu "Pošćenje" u Nevesinju sa koje će voda dovodnim tunelom dolaziti do Hidroelektrane "Dabar".

U obilasku brane "Poćenje" su i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i vršilac dužnosti generalnog direktora "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović.

Nakon obilaska svečano će biti obilježen završetak proboja dovodnog tunela HE "Dabar" dužine 12.125 metara.

Tunel Nevesinje - Dabarsko polje zvanično je probijen 24. oktobra, a taj zahtjevni i složeni posao obavila je kompanija "Integral inženjering".

Ovaj tunel sa pristupnim tunelima dužine 13 kilometara vrijedan je oko 60 miliona evra, a finansiran je sredstavima "Elektroprivrede Republike Srpske".

Riječ je o najvećem hidroenergetskom objektu koji je izgrađen na prostoru bivše Jugoslavije u proteklih 35 godina.

Projekt podrazumijeva izgradnju ulazne građevine visine 30 metara, glavnog dovodnog tunela dužine 12.125 metara, te pristupnih tunela ukupne dužine 850 metara.

Dovodni tunel prolazi kroz dvije različite geološke sredine. Ulazna građevina je smještena uz korito Zavidolske rijeke i udaljena je oko 3,5 kilometra od brane "Pošćenje".

HE Dabar

