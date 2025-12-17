Logo
Large banner

Saša Matić donirao medicinsku opremu i igračke mališanima na onkologiji

Izvor:

Blic

17.12.2025

14:34

Komentari:

0
Саша Матић донирао медицинску опрему и играчке малишанима на онкологији

Nakon spektakularnog solističkog koncerta održanog u novosadskom Spensu, muzička zvijezda Saša Matić ispunio je obećanje koje je tada dao publici i ljekarskom timu.

To obećanje je da će pružiti konkretnu i dragocjenu pomoć djeci koja se liječe na Odjeljenju za dječiju onkologiju Instituta za zdravstvenu zaštitu Kliničkog centra Vojvodine.

Njegova donacija obuhvatila je aspiratore, specijalizovane medicinske krevete za intenzivnu njegu, laptop računare namijenjene djeci koja se liječe tokom dužih terapijskih ciklusa, kao i igračke koje će im uljepšati svakodnevicu i donijeti radost tokom teških dana.

Saša Matić

Scena

Saša Matić odbio pjesmu Bube i Jale: "Zvučao sam kriminalno, to nisam bio ja"

Donaciju je u ime ustanove primio direktor Instituta u Novom Sadu, docent dr Borko Milanović, koji je istakao da će nova oprema imati veliki značaj za unapređenje uslova liječenja i svakodnevni rad medicinskog osoblja na odjeljenju, prenosi Blic.

Saša Matić

Scena

Saša Matić otkrio zašto je odbio da bude član žirija ''Zvezda Granda''

''Ova djeca su najveći borci. Ako moj doprinos može da im olakša terapije, izmami osmijeh ili im pruži bolje uslove dok se liječe onda je to za mene najveća nagrada. Obećao sam pomoć i znao sam da to moram ispuniti. Zahvalan sam svima koji su učestvovali u realizaciji, a posebno timu klinike koji svakog dana čini čuda. Ako ova donacija bar malo olakša njihovu borbu, moje srce je puno'', rekao je Saša Matić.

Iz Instituta poručuju da će nova oprema doprinijeti kvalitetnijem, efikasnijem i humanijem liječenju najmlađih pacijenata, a ovaj čin ostaje kao snažna poruka solidarnosti i brige za najugroženije.

Podijeli:

Tagovi:

Saša Matić

donacija

onkologija

medicinska oprema

igračke

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Saša Matić

Scena

Veliko slavlje u domu Saše Matića, pozvao pola estrade i potrošio ozbiljan novac

3 mj

0
Саша Матић открио како га је отац натјерао да вози

Scena

Saša Matić otkrio kako ga je otac natjerao da vozi

5 mj

0

Scena

Saša Matić: Popović htio da me odere za 50.000 KM

6 mj

0
Саша Матић објавио четири моћне баладе - стиже нови албум

Scena

Saša Matić objavio četiri moćne balade - stiže novi album

8 mj

0

Više iz rubrike

Ален Исламовић открио своје право име, ово многи нису знали: „Нема ништа чудно у томе“

Scena

Alen Islamović otkrio svoje pravo ime, ovo mnogi nisu znali: „Nema ništa čudno u tome“

1 h

0
Анабела Атијас о Весни Ђогани: ''Можда да јој се извиним?''

Scena

Anabela Atijas o Vesni Đogani: ''Možda da joj se izvinim?''

1 h

0
Рада Манојловић послије 18 година признала да ли је била наговорена да буде у вези са Миланом Станковићем!

Scena

Rada Manojlović poslije 18 godina priznala da li je bila nagovorena da bude u vezi sa Milanom Stankovićem!

3 h

0
Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор: Изјаснио се кривим за набавку дроге за глумца

Scena

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor: Izjasnio se krivim za nabavku droge za glumca

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Djevojčica (12) zbog gripa završila u komi

15

27

Srpski brend zatvara sve radnje

15

24

Počeo sastanak Dodika sa predstavnicima dobojskog SNSD-a

15

21

Firma iz BiH osnovana početkom godine proizvodi dijelove za Bentli

15

19

Bitkoin porastao za 1,26 odsto na skoro 75.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner