Saša Matić donirao medicinsku opremu i igračke mališanima na onkologiji

Nakon spektakularnog solističkog koncerta održanog u novosadskom Spensu, muzička zvijezda Saša Matić ispunio je obećanje koje je tada dao publici i ljekarskom timu.

To obećanje je da će pružiti konkretnu i dragocjenu pomoć djeci koja se liječe na Odjeljenju za dječiju onkologiju Instituta za zdravstvenu zaštitu Kliničkog centra Vojvodine.

Njegova donacija obuhvatila je aspiratore, specijalizovane medicinske krevete za intenzivnu njegu, laptop računare namijenjene djeci koja se liječe tokom dužih terapijskih ciklusa, kao i igračke koje će im uljepšati svakodnevicu i donijeti radost tokom teških dana.

Donaciju je u ime ustanove primio direktor Instituta u Novom Sadu, docent dr Borko Milanović, koji je istakao da će nova oprema imati veliki značaj za unapređenje uslova liječenja i svakodnevni rad medicinskog osoblja na odjeljenju, prenosi Blic.

''Ova djeca su najveći borci. Ako moj doprinos može da im olakša terapije, izmami osmijeh ili im pruži bolje uslove dok se liječe onda je to za mene najveća nagrada. Obećao sam pomoć i znao sam da to moram ispuniti. Zahvalan sam svima koji su učestvovali u realizaciji, a posebno timu klinike koji svakog dana čini čuda. Ako ova donacija bar malo olakša njihovu borbu, moje srce je puno'', rekao je Saša Matić.

Iz Instituta poručuju da će nova oprema doprinijeti kvalitetnijem, efikasnijem i humanijem liječenju najmlađih pacijenata, a ovaj čin ostaje kao snažna poruka solidarnosti i brige za najugroženije.