Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor: Izjasnio se krivim za nabavku droge za glumca

Izvor:
SRNA
17.12.2025
08:30
Komentari:0
Ljekar Mark Čavez, koji se izjasnio krivim za nabavku ketamina za glumca Metjua Perija prije njegove smrti od predoziranja, osuđen je pred sudom u Los Anđelesu na osam mjeseci kućnog pritvora, javio je AP.
Sudija Šerilin Pis Garnet izrekla je Čavezu kaznu koja uključuje i tri godine boravka na slobodi pod nadzorom.
Uoči izricanja kazne, Čavez se obratio sudiji i rekao da je nedavno izgubio voljenu osobu i da razumije tugu koju je izazvala Perijeva smrt.
''Samo želim da kažem da saosjećam sa porodicom Peri'', rekao je on.
Čavez je nabavio ketamin i dao ga doktoru Salvadoru Plasensiji, koji je početkom ovog mjeseca osuđen na dvije i po godine zatvora zbog prodaje ketamina Periju u mjesecima koji su prethodili njegovoj smrti.
Čavezovi advokati su ukazali na razliku između dva ljekara i rekli da je Čavez “rano prihvatio odgovornost” i sarađivao sa istražiocima, te da se dobrovoljno odrekao svoje medicinske licence prije saslušanja o pritvoru.
