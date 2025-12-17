Logo
Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor: Izjasnio se krivim za nabavku droge za glumca

SRNA

17.12.2025

08:30

Foto: Jutjub/skrinšot

Ljekar Mark Čavez, koji se izjasnio krivim za nabavku ketamina za glumca Metjua Perija prije njegove smrti od predoziranja, osuđen je pred sudom u Los Anđelesu na osam mjeseci kućnog pritvora, javio je AP.

Sudija Šerilin Pis Garnet izrekla je Čavezu kaznu koja uključuje i tri godine boravka na slobodi pod nadzorom.

Uoči izricanja kazne, Čavez se obratio sudiji i rekao da je nedavno izgubio voljenu osobu i da razumije tugu koju je izazvala Perijeva smrt.

''Samo želim da kažem da saosjećam sa porodicom Peri'', rekao je on.

metju peri

Scena

Vila u kojoj je umro Metju Peri prodata za basnoslovnu cifru

Čavez je nabavio ketamin i dao ga doktoru Salvadoru Plasensiji, koji je početkom ovog mjeseca osuđen na dvije i po godine zatvora zbog prodaje ketamina Periju u mjesecima koji su prethodili njegovoj smrti.

Čavezovi advokati su ukazali na razliku između dva ljekara i rekli da je Čavez “rano prihvatio odgovornost” i sarađivao sa istražiocima, te da se dobrovoljno odrekao svoje medicinske licence prije saslušanja o pritvoru.

Komentari (0)
