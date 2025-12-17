Logo
Kremlj: Za Putina stiglo više od 1,6 miliona pitanja

SRNA

17.12.2025

09:32

Кремљ: За Путина стигло више од 1,6 милиона питања
Foto: Tanjug/AP

Više od 1,6 miliona pitanja stiglo je od građana Ruske Federacije za emisiju "Godina u pregledu sa Vladimirom Putinom", koja će se emitovati 19. decembra u 12.00 časova po moskovskom vremenu, prenijeli su sinoć ruski mediji.

Prikupljanje pitanja za ovu emisiju počelo je 4. decembra u 15.00 časova po moskovskom vremenu i nastaviće se do završetka programa, prenosi agencija RIA Novosti.

Peskov je rekao da će tokom emisije i novinari iz inostranih zemalja moći da postave pitanja Putinu.

On je dodao da je, u poređenju sa prethodnim izdanjima ''Godine'', značajno manji broj veterana iz rata u Ukrajini koji su se prijavili da postave pitanja, prenosi Tan‌jug.

''Sve je manje hitnih problema naših heroja. To znači da se radi za njih i da rad donosi plodove. Ova pitanja (vezana za veterane rata) su vjerovatno na petom ili šestom mestu'', rekao je Peskov.

Naveo je da građani koji su se do sada prijavili najčešće žele da dobiju odgovore na pitanja o socijalnim pitanjima, beneficijama i socijalnoj pomoći.

Upitan da prokomentariše izjavu britanskog premijera Kira Starmera da je ''koalicija voljnih'' donijela odluku da rasporedi trupe u Ukrajini za slučaj postizanja primirja, on je rekao da se koalicija ''nije javila na direktnu liniju''.

"Godišnji pregled sa Vladimirom Putinom: primljeno je više od 1,6 miliona pitanja. Ove godine, kao i 2024. godine, aplikacija GigaChat će transkribovati pitanja za direktnu liniju", saopšteno je iz Kremlja.

U saopštenju se navodi da je do danas primljeno 702.000 telefonskih poziva, 327.000 pitanja putem Max Messenger-a, 262.000 SMS poruka, 175.000 upita putem društvenih mreža, 61.000 pitanja preko veb stranice, 49.000 MMS poruka i 20.000 pitanja putem aplikacije.

Vladimir Putin

Komentari (0)
