Tramp zaprijetio: Venecuela okružena najvećom flotom ikad

Izvor:

RTS

17.12.2025

08:37

Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je naredio "totalnu i potpunu blokadu" svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze ili izlaze iz Venecuele.

Donald Tramp, u objavi na mreži Truth Social, naveo je da je Venecuela "potpuno okružena najvećom armijom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike" i poručio da će pritisak rasti "sve dok ne vrate SAD svu naftu, zemlju i drugu imovinu" za koju tvrdi da je oduzeta, prenosi RTS.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je bio direktan.

"Stoga, naređujem potpunu i sveopštu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele", napisao je.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp zabranio ulazak građanima još sedam zemalja

"Venecuela je potpuno okružena najvećom flotom ikad okupljenom u istoriji Južne Amerike. Biće sve veća, a šok koji ih čeka kakav dosad nisu doživjeli - sve dok ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svo naftno bogatstvo, zemlju i ostalu imovinu koju su nam prethodno ukrali", stoji u objavi.

Američka vojska je prošle ned‌jelje zaplijenila sankcionisani, 20 godina star tanker za naftu koji je napustio venecuelansku luku, rekli su izvori za Si-Bi-Es.

Naoružano osoblje se helikopterima ukrcalo na brod, koji je Ministarstvo finansija SAD sankcionisalo prije tri godine zbog navodne uloge u mreži šverca nafte povezane sa finansiranjem iranske vojske i njenih posrednika.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp tuži BBC: Traži im milijarde

Trampova izjava sugeriše mogućnost daljih zapljena, ali nije precizirano koliko bi plovila bilo obuhvaćeno planiranom blokadom.

Vlada Venecuele je zapljenu nazvala "pljačkom" i "piraterijom".

Sankcionisani proizvođači nafte, uključujući Venecuelu, Rusiju i Iran, pokušavali su da izvoze naftu uprkos američkim ograničenjima, navodno koristeći starije tankere sa sumnjivim registracijama, poznate kao "flota u senci".

SAD su prošle ned‌jelje sankcionisale šest brodova optuženih za prevoz venecuelanske nafte, kao i trojicu Madurovih nećaka.

Tramp je naveo da Madurov režim koristi izvoz nafte za finansiranje "narko-terorizma, trgovinu ljudima, ubistva i otmice".

Administracija SAD je, takođe, preduzela korake da označi Kartel de los Soles kao stranu terorističku organizaciju.

Доналд Трамп

Svijet

Raste broj mrtvih u masakru u Sidneju, oglasio se i Tramp

Protiv Madura je raspisana nagrada od 50 miliona dolara, nakon optužnice za trgovinu drogom podignute 2020. godine pred američkim saveznim sudom.

Američka vojska je premjestila ratne brodove i borbene avione u Karibe i izvela operacije protiv najmanje 25 plovila za koja tvrdi da su bila uključena u krijumčarenje droge.

Tramp je više puta nagovijestio mogućnost napada na kopnene mete u Venecueli i drugim zemljama.

Venecuela osudila prijetnju SAD

Venecuela je osudila prijetnju Sjedinjenih Američkih Država uvođenjem potpune blokade sankcionisanih naftnih tankera koji plove ka toj zemlji i iz nje, ocijenivši da je riječ o kršenju međunarodnog prava, saopštila je vlada u Karakasu.

Марија Коринда Маадо-11122025

Svijet

Mačado stigla u Oslo da preuzme Nobelovu nagradu uprkos zabrani putovanja

U saopštenju je navedeno da je američki predsjednik Donald Tramp uputio, kako je navedeno, "ozbiljnu i bezobzirnu prijetnju" Venecueli, kršeći međunarodno pravo, slobodnu trgovinu i slobodu plovidbe, prenosi Radio del Sur.

Vlada je poručila da će to pitanje pokrenuti pred Ujedinjenim nacijama.

Prema saopštenju, Tramp je proglasio naftne, kopnene i mineralne resurse Venecuele vlasništvom SAD i zatražio njihovu predaju, uz najavu pomorske blokade sa ciljem da se zemlji oduzme njeno prirodno bogatstvo.

Venecuela je ponovo potvrdila svoj suverenitet nad prirodnim resursima i pravo na slobodnu plovidbu i trgovinu u Karipskom moru i međunarodnim vodama, navodeći da će postupati u skladu sa Poveljom UN i međunarodnim pravom.

tanker brod

Svijet

Američka vojska upala na tanker kod obale Venecuele

Stalni predstavnik Venecuele pri UN, kako je navedeno, odmah će podnijeti zvaničnu žalbu.

U saopštenju se američka javnost i međunarodna zajednica pozivaju da odbace prijetnju, uz poruku da se Venecuela "nikada neće vratiti u kolonijalni status" i da će da nastavi da brani svoju nezavisnost i suverenitet.

Tramp je juče rekao da je naredio potpunu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji putuju ka Venecueli i iz te zemlje.

Potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez kazala je da bi svaki pokušaj SAD da blokiraju sankcionisane naftne tankere predstavljao kršenje međunarodnog prava.

