Tramp zaprijetio: Venecuela okružena najvećom flotom ikad

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je naredio "totalnu i potpunu blokadu" svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze ili izlaze iz Venecuele.

Donald Tramp, u objavi na mreži Truth Social, naveo je da je Venecuela "potpuno okružena najvećom armijom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike" i poručio da će pritisak rasti "sve dok ne vrate SAD svu naftu, zemlju i drugu imovinu" za koju tvrdi da je oduzeta, prenosi RTS.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je bio direktan.

"Stoga, naređujem potpunu i sveopštu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele", napisao je.

"Venecuela je potpuno okružena najvećom flotom ikad okupljenom u istoriji Južne Amerike. Biće sve veća, a šok koji ih čeka kakav dosad nisu doživjeli - sve dok ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svo naftno bogatstvo, zemlju i ostalu imovinu koju su nam prethodno ukrali", stoji u objavi.

Američka vojska je prošle ned‌jelje zaplijenila sankcionisani, 20 godina star tanker za naftu koji je napustio venecuelansku luku, rekli su izvori za Si-Bi-Es.

Naoružano osoblje se helikopterima ukrcalo na brod, koji je Ministarstvo finansija SAD sankcionisalo prije tri godine zbog navodne uloge u mreži šverca nafte povezane sa finansiranjem iranske vojske i njenih posrednika.

Trampova izjava sugeriše mogućnost daljih zapljena, ali nije precizirano koliko bi plovila bilo obuhvaćeno planiranom blokadom.

Vlada Venecuele je zapljenu nazvala "pljačkom" i "piraterijom".

Sankcionisani proizvođači nafte, uključujući Venecuelu, Rusiju i Iran, pokušavali su da izvoze naftu uprkos američkim ograničenjima, navodno koristeći starije tankere sa sumnjivim registracijama, poznate kao "flota u senci".

SAD su prošle ned‌jelje sankcionisale šest brodova optuženih za prevoz venecuelanske nafte, kao i trojicu Madurovih nećaka.

Tramp je naveo da Madurov režim koristi izvoz nafte za finansiranje "narko-terorizma, trgovinu ljudima, ubistva i otmice".

Administracija SAD je, takođe, preduzela korake da označi Kartel de los Soles kao stranu terorističku organizaciju.

Protiv Madura je raspisana nagrada od 50 miliona dolara, nakon optužnice za trgovinu drogom podignute 2020. godine pred američkim saveznim sudom.

Američka vojska je premjestila ratne brodove i borbene avione u Karibe i izvela operacije protiv najmanje 25 plovila za koja tvrdi da su bila uključena u krijumčarenje droge.

Tramp je više puta nagovijestio mogućnost napada na kopnene mete u Venecueli i drugim zemljama.

Venecuela osudila prijetnju SAD

Venecuela je osudila prijetnju Sjedinjenih Američkih Država uvođenjem potpune blokade sankcionisanih naftnih tankera koji plove ka toj zemlji i iz nje, ocijenivši da je riječ o kršenju međunarodnog prava, saopštila je vlada u Karakasu.

U saopštenju je navedeno da je američki predsjednik Donald Tramp uputio, kako je navedeno, "ozbiljnu i bezobzirnu prijetnju" Venecueli, kršeći međunarodno pravo, slobodnu trgovinu i slobodu plovidbe, prenosi Radio del Sur.

Vlada je poručila da će to pitanje pokrenuti pred Ujedinjenim nacijama.

Prema saopštenju, Tramp je proglasio naftne, kopnene i mineralne resurse Venecuele vlasništvom SAD i zatražio njihovu predaju, uz najavu pomorske blokade sa ciljem da se zemlji oduzme njeno prirodno bogatstvo.

Venecuela je ponovo potvrdila svoj suverenitet nad prirodnim resursima i pravo na slobodnu plovidbu i trgovinu u Karipskom moru i međunarodnim vodama, navodeći da će postupati u skladu sa Poveljom UN i međunarodnim pravom.

Stalni predstavnik Venecuele pri UN, kako je navedeno, odmah će podnijeti zvaničnu žalbu.

U saopštenju se američka javnost i međunarodna zajednica pozivaju da odbace prijetnju, uz poruku da se Venecuela "nikada neće vratiti u kolonijalni status" i da će da nastavi da brani svoju nezavisnost i suverenitet.

Tramp je juče rekao da je naredio potpunu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji putuju ka Venecueli i iz te zemlje.

Potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez kazala je da bi svaki pokušaj SAD da blokiraju sankcionisane naftne tankere predstavljao kršenje međunarodnog prava.