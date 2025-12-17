Utopio se čuveni MMA borac: Poslije višednevne potrage, pronašli mu tijelo u rijeci

Izvor:
Agencije
17.12.2025
10:16
Komentari:0
Slavni MMA borac Geronimo "Mondragon" Dos Santos (45) udavio se u Brazilu, potvrđeno je poslije višednevne potrage.
Teškaš i veteran sa više od 70 profesionalnih borbi preminuo je nakon što se utopio u rijeci Rio Negro, a njegovo tijelo pronađeno je tek poslije nekoliko dana.
Svijet
Horor u Poljskoj! Učenica ubila drugaricu nakon svađe, policija pronašla tijelo pored škole
Tragedija se dogodila prošlog petka u opštini Sao Gabrijel da Kašoera, u dubini brazilske države Amazonas.
Prema navodima lokalnih medija, Dos Santos je dan proveo na jednoj od riječnih plaža sa svojom djevojkom, a prije povratka kući odlučio je da se još jednom okupa u rijeci Rio Negro, jednoj od najvećih pritoka Amazona.
Nakon što je zaronio, više se nije pojavio na površini.
Spasilačke ekipe pokrenule su opsežnu potragu, a tijelo nekadašnjeg MMA borca pronađeno je nekoliko dana kasnije.
Ostali sportovi
23 h0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Najnovije
Najčitanije
12
15
12
08
12
00
11
45
11
44
Trenutno na programu