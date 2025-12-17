Logo
Utopio se čuveni MMA borac: Poslije višednevne potrage, pronašli mu tijelo u rijeci

Agencije

17.12.2025

10:16

Утопио се чувени ММА борац: Послије вишедневне потраге, пронашли му тијело у ријеци
Foto: Pixabay

Slavni MMA borac Geronimo "Mondragon" Dos Santos (45) udavio se u Brazilu, potvrđeno je poslije višednevne potrage.

Teškaš i veteran sa više od 70 profesionalnih borbi preminuo je nakon što se utopio u rijeci Rio Negro, a njegovo tijelo pronađeno je tek poslije nekoliko dana.

Hitna pomoć

Svijet

Horor u Poljskoj! Učenica ubila drugaricu nakon svađe, policija pronašla tijelo pored škole

Tragedija se dogodila prošlog petka u opštini Sao Gabrijel da Kašoera, u dubini brazilske države Amazonas.

Prema navodima lokalnih medija, Dos Santos je dan proveo na jednoj od riječnih plaža sa svojom djevojkom, a prije povratka kući odlučio je da se još jednom okupa u rijeci Rio Negro, jednoj od najvećih pritoka Amazona.

Nakon što je zaronio, više se nije pojavio na površini.

Spasilačke ekipe pokrenule su opsežnu potragu, a tijelo nekadašnjeg MMA borca pronađeno je nekoliko dana kasnije.

MMA borac

pronađen mrtav

pronađeno tijelo

