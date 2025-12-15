Kod Mostara pronađeno tijelo muškarca

U selu Đubrani na području Raške Gore sjeverno od Mostara večeras je pronađeno beživotno tijelo muške osobe.

Kako je za "Avaz" potvrdila Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon što je tijelo uočeno u automobilu, odmah je na lice mjesta uz policijsku patrolu upućena ekipa Hitne pomoći Mostar, čiji je dežurni ljekar samo mogao konstatovati smrt.

O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac te je obavljen uviđaj, a poduzete su sve neophodne istražne radnje.