Kod Mostara pronađeno tijelo muškarca

Izvor:

Avaz

15.12.2025

21:17

Foto: Printskrin/Jutjub

U selu Đubrani na području Raške Gore sjeverno od Mostara večeras je pronađeno beživotno tijelo muške osobe.

Kako je za "Avaz" potvrdila Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon što je tijelo uočeno u automobilu, odmah je na lice mjesta uz policijsku patrolu upućena ekipa Hitne pomoći Mostar, čiji je dežurni ljekar samo mogao konstatovati smrt.

Region

Državljanini Srbije protjeran iz Crne Gore zbog grafita ''Crna Gora srpska Sparta''

O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac te je obavljen uviđaj, a poduzete su sve neophodne istražne radnje.

