Kod Mostara pronađeno tijelo muškarca

Avaz
15.12.2025
21:17
U selu Đubrani na području Raške Gore sjeverno od Mostara večeras je pronađeno beživotno tijelo muške osobe.
Kako je za "Avaz" potvrdila Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon što je tijelo uočeno u automobilu, odmah je na lice mjesta uz policijsku patrolu upućena ekipa Hitne pomoći Mostar, čiji je dežurni ljekar samo mogao konstatovati smrt.
O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac te je obavljen uviđaj, a poduzete su sve neophodne istražne radnje.
