Moskva će uzvratiti na nove sankcije EU

Nove sankcije Rusiji koje je Evropska unija (EU) usvojila danas su nezakonite i Moskva će na njih odgovoriti blagovremeno i na prikladan način, saopštila je stalna misija Rusije pri EU.

"Nezakonite mjere sankcija EU dobiće blagovremen i prikladan odgovor Rusije", saopštila je misija Rusije na "Telegramu" i dodala da je plan Brisela da koristi rusku imovinu prevara.

Stalna misija Rusije pri EU naglasila je da sankcije EU Rusiji pogoršavaju socio-ekonomske probleme građana evropskog bloka.

Ranije tokom dana, EU je uvela sankcije grupi od 17 pojedinaca i šest entiteta iz Rusije.