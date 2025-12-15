Logo
Large banner

Moskva će uzvratiti na nove sankcije EU

15.12.2025

21:01

Komentari:

0
Москва ће узвратити на нове санкције ЕУ
Foto: pexels/Lubov Tandit

Nove sankcije Rusiji koje je Evropska unija (EU) usvojila danas su nezakonite i Moskva će na njih odgovoriti blagovremeno i na prikladan način, saopštila je stalna misija Rusije pri EU.

"Nezakonite mjere sankcija EU dobiće blagovremen i prikladan odgovor Rusije", saopštila je misija Rusije na "Telegramu" i dodala da je plan Brisela da koristi rusku imovinu prevara.

Stalna misija Rusije pri EU naglasila je da sankcije EU Rusiji pogoršavaju socio-ekonomske probleme građana evropskog bloka.

Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Da li CIK ima veću obavezu prema Šmitu, nego prema biračima?

Ranije tokom dana, EU je uvela sankcije grupi od 17 pojedinaca i šest entiteta iz Rusije.

Podijeli:

Tagovi:

Moskva

Sankcije

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Метак му је прошао кроз кроз потиљак и изашао кроз чело: Познато стање Србина

Svijet

Metak mu je prošao kroz kroz potiljak i izašao kroz čelo: Poznato stanje Srbina

1 h

0
Снажан земљотрес погодио Русију

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

1 h

0
Лавров о тзв. Косову: Запад више не поштује никаква правила

Svijet

Lavrov o tzv. Kosovu: Zapad više ne poštuje nikakva pravila

2 h

0
Фицо: Позван сам на састанак са Трампом у САД

Svijet

Fico: Pozvan sam na sastanak sa Trampom u SAD

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

34

ChatGPT samo za odrasle: Za manje od mjesec dana stiže nova funkcija

22

32

Umrla zvijezda čuvene serije

22

28

Naređena hitna evakuacija stanovnika zbog popuštanja brane

22

26

Neočekivani "putnik" primjećen kako se šunja po kabini, avion hitno prizemljen

22

21

Trik sa šibicama spasiće svaku biljku koja vene

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner