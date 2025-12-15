Logo
Snažan zemljotres pogodio Rusiju

Izvor:

Telegraf

15.12.2025

20:49

Снажан земљотрес погодио Русију
Zemljotres magnitude 5.8 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 15. decembar 2025 u 20:33 časova, na području ruskog poluostrva Kamčatka.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 51.7762 i dužine 161.0008.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 35 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

