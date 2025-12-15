Baka na čelu bande: Policija uhapsila 21 osobu i šeficu grupe koja ima 96 godina

Izvor:
Milanska policija razbila je bandu koja se bavila krađama i iznudama, i uhapsila 21 osobu, a među uhapšenima je i 96-godišnja starica koja je bila na čelu kriminalne grupe, prenose danas italijanski mediji.
Ova grupa otkrivena je nakon istrage započete 2023, nakon serije pljački, otmica i prevara, prenosi Milano Today.
Kako je saopšteno iz policije, banda je kriminalnim radnjama došla do dobiti od 2,5 miliona evra.
Način djelovanja grupe bio je najčešće isti, a pripadnici bande predstavljali su se kao lažni policajci.
Na taj način bi prišli uglavnom starijim osobama dok ulaze u kuću, i predstavili se lažnim legitimacijama, nakon čega bi ušli i ukrali što više vrijednosti za kratko vrijeme.
Najčešće su krali nakit koji bi potom prebacili u inostranstvo u kamperu, a zatim bi ga uz saučesništvo juvelira reciklirali.
Tokom istrage ostvarena je međunarodna saradnja službi, a banda je pored Italije delovala i u Švajcarskoj i Belgiji.
Tokom pretresa u Švajcarskoj, zaplijenjeno je 43.000 evra u gotovini, brojni luksuzni satovi, zlatne poluge, nakit i tašne.
Tokom istrage oduzeto je još 15.000 evra u kešu, kao i luksuzna roba u vrijednosti od 500.000 evra.
Među uhapšenima je 96-godišnja starica za koju su istražitelji naveli da je bila na čelu logističke baze kriminalne grupe.
Ukupna vrijednost ukradene robe iznosi oko 2,5 miliona evra, saopšteno je iz policije.
