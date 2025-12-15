Logo
Large banner

Baka na čelu bande: Policija uhapsila 21 osobu i šeficu grupe koja ima 96 godina

Izvor:

Agencije

15.12.2025

19:29

Komentari:

0
Полиција аутомобил Италија
Foto: kay de vries/Pexels

Milanska policija razbila je bandu koja se bavila krađama i iznudama, i uhapsila 21 osobu, a među uhapšenima je i 96-godišnja starica koja je bila na čelu kriminalne grupe, prenose danas italijanski mediji.

Ova grupa otkrivena je nakon istrage započete 2023, nakon serije pljački, otmica i prevara, prenosi Milano Today.

Kako je saopšteno iz policije, banda je kriminalnim radnjama došla do dobiti od 2,5 miliona evra.

Način d‌jelovanja grupe bio je najčešće isti, a pripadnici bande predstavljali su se kao lažni policajci.

Na taj način bi prišli uglavnom starijim osobama dok ulaze u kuću, i predstavili se lažnim legitimacijama, nakon čega bi ušli i ukrali što više vrijednosti za kratko vrijeme.

Najčešće su krali nakit koji bi potom prebacili u inostranstvo u kamperu, a zatim bi ga uz saučesništvo juvelira reciklirali.

Трговска гора

Region

Hrvatska i dalje krši pravila: Sabor usvojio zakon o Trgovskoj gori

Tokom istrage ostvarena je međunarodna saradnja službi, a banda je pored Italije delovala i u Švajcarskoj i Belgiji.

Tokom pretresa u Švajcarskoj, zaplijenjeno je 43.000 evra u gotovini, brojni luksuzni satovi, zlatne poluge, nakit i tašne.

Tokom istrage oduzeto je još 15.000 evra u kešu, kao i luksuzna roba u vrijednosti od 500.000 evra.

Među uhapšenima je 96-godišnja starica za koju su istražitelji naveli da je bila na čelu logističke baze kriminalne grupe.

Ukupna vrijednost ukradene robe iznosi oko 2,5 miliona evra, saopšteno je iz policije.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

banda

Italija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Најмање 20 особа страдало, а још више нестало у поплавама

Svijet

Najmanje 20 osoba stradalo, a još više nestalo u poplavama

35 min

0
Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане

Svijet

Evo kako je Brajan Volš regovao kada je proglašen krivim

44 min

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Tražimo da Kijev položi račune za potrošena sredstva

53 min

0
Син Роба Рајнера ухапшен и оптужен за убиство

Svijet

Sin Roba Rajnera uhapšen i optužen za ubistvo

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Ne uspijevate pronaći partnera: Ove dvije navike sabotiraju vaš ljubavni život

19

39

Ovo su detalji zdravstvenog stanja Vesne Zmijanac

19

29

Baka na čelu bande: Policija uhapsila 21 osobu i šeficu grupe koja ima 96 godina

19

23

Djevojčica operisana, pa uslijedile komplikacije: U bolnicu primljena bez znakova života

19

22

Derventa dobila novi vrtić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner