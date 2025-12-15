Logo
Pronađeno tijelo muškarca pored Neretve, policija obavlja uviđaj

Izvor:

Agencije

15.12.2025

13:45

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Tijelo muškarca pronađeno je jutros u blizini Lučkog mosta u Mostaru, rečeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Policijskoj upravi Mostara je poslije 8.00 časova prijavljeno da je u neposrednoj blizini Lučkog mosta, uz rijeku Neretvu, uočen muškarac koji ne daje znakove života.

Полиција ФБиХ

Hronika

Horor! Na trotoaru u Sarajevu pronađeno tijelo

''Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici i hitna medicinska pomoć gdje je ljekar konstatovao smrt'', rekla je novinarima portparol MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, prenose agencije.

Uviđaj obavljaju pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije, pod nadzorom dežurnog tužioca.

