Pronađeno tijelo muškarca pored Neretve, policija obavlja uviđaj

Tijelo muškarca pronađeno je jutros u blizini Lučkog mosta u Mostaru, rečeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Policijskoj upravi Mostara je poslije 8.00 časova prijavljeno da je u neposrednoj blizini Lučkog mosta, uz rijeku Neretvu, uočen muškarac koji ne daje znakove života.

''Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici i hitna medicinska pomoć gdje je ljekar konstatovao smrt'', rekla je novinarima portparol MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, prenose agencije.

Uviđaj obavljaju pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije, pod nadzorom dežurnog tužioca.