Pronađeno tijelo muškarca pored Neretve, policija obavlja uviđaj

Izvor:
Agencije
15.12.2025
13:45
Komentari:0
Tijelo muškarca pronađeno je jutros u blizini Lučkog mosta u Mostaru, rečeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Policijskoj upravi Mostara je poslije 8.00 časova prijavljeno da je u neposrednoj blizini Lučkog mosta, uz rijeku Neretvu, uočen muškarac koji ne daje znakove života.
''Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici i hitna medicinska pomoć gdje je ljekar konstatovao smrt'', rekla je novinarima portparol MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, prenose agencije.
Uviđaj obavljaju pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije, pod nadzorom dežurnog tužioca.
