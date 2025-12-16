Zimske olimpijske igre počinju 6. februara, poznato i ko ih otvara

Izvor:
Tanjug
16.12.2025
07:50
Ceremonija otvaranja Zimskih olimpijskih igara Milano-Kortina 2026 biće održana 6. februara na stadionu San Siro u Milanu, a američka pop zvijezda Maraja Keri (56) prva je međunarodna muzička zvezda čije je učešće zvanično potvrđeno, saopštio je organizacioni komitet, a prenosi lokalni portal "Wanted in Milan".
"Maraja Keri je globalno prepoznata po svom jedinstvenom glasu, a njeno muzičko nasljeđe obuhvata generacije i kulture. Ona savršeno oživljava emotivni duh Igara", saopštili su organizatori.
Kako je istaknuto, muzika kao univerzalni jezik uklapa se u temu ceremonije otvaranja, koja je posvećena harmoniji.
Zatvaranje Igara, zakazano za 22. februar, predvodiće italijanski baletski igrač Roberto Bole, a ceremonija će biti održana u antičkoj rimskoj Areni u Veroni.
