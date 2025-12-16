Orban: Drage kolege u Briselu, nećemo odstupiti ni pedalj od stavova našeg naroda

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je pitanje vremena kada će EU pokušati da upornošću promijeni stavove Budimpešte u vezi sa migracijom ili učlanjenjem Ukrajine u blok, ali da Vlada Mađarske neće odstupiti ni pedalj od svojih stavova u vezi sa tim pitanjima, jer su to stavovi mađarskog naroda.

"Ako je Brisel uspio da stvori sliku da ijedna osoba, ijedan tvrdoglavi premijer stoji na putu evropske istine, ili ta budalasta vlada stoji protiv mudrog evropskog stava, onda je samo pitanje vremena kada će pokušati da upornošću pobijede mene i mađarsku Vladu", rekao je Orban.

Međutim, Orban je naglasio da Evropljani nisu u stanju da poraze Mađarsku u vezi sa bilo kojim pitanjem, jer je mađarski narod uz svoje vlasti.

"Inače bi nas odavno bi porazili kada se radi o pitanju migracije. Oni nas ne mogu pobijediti jer je održan referendum. Zato ja kažem: `Drage kolege u Briselu, to je stav mađarskog naroda i nećemo odstupiti od toga ni pedalj`", poručio je Orban.

Prema njegovim riječima, ostali lideri EU to shvataju, jer da su se oni našli u istoj situaciji u svojim zemljama, sa svojim narodom, ne bi ni oni mogli ništa da učine.

"Razlika je u tome što se narodu u njihovim zemljama nije postavljalo pitanje šta žele u vezi sa migracijom niti u vezi sa zaštitom djece, pitanjem u vezi sa kojim se mi protivimo njihovom stavu, jer oni žele da prevaspitaju našu djecu.

Isto se odnosi i na članstvo Ukrajine u EU. Nije da Mađarska ili Vlada u Budimpešti blokira pristupanje Ukrajine Uniji - mađarski narod je rekao da ne želi da bude u Uniji sa Ukrajinom. Tačka. To je potpuno suprotan stav i oni ništa ne mogu da učine povodom toga", napomenuo je Orban.

On je dodao da postoji samo jedna stvar koju zapadni političari mogu da urade, a to je da prestanu sa pokušajima da ga ubijede da promijeni svoj i stav mađarskog naroda, jer su ti pokušaji uzaludni.