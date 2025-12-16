Logo
Large banner

Orban: Drage kolege u Briselu, nećemo odstupiti ni pedalj od stavova našeg naroda

Izvor:

SRNA

16.12.2025

11:48

Komentari:

0
Орбан: Драге колеге у Бриселу, нећемо одступити ни педаљ од ставова нашег народа
Foto: Tanjug/AP

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je pitanje vremena kada će EU pokušati da upornošću promijeni stavove Budimpešte u vezi sa migracijom ili učlanjenjem Ukrajine u blok, ali da Vlada Mađarske neće odstupiti ni pedalj od svojih stavova u vezi sa tim pitanjima, jer su to stavovi mađarskog naroda.

"Ako je Brisel uspio da stvori sliku da ijedna osoba, ijedan tvrdoglavi premijer stoji na putu evropske istine, ili ta budalasta vlada stoji protiv mudrog evropskog stava, onda je samo pitanje vremena kada će pokušati da upornošću pobijede mene i mađarsku Vladu", rekao je Orban.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Male šanse da se izbjegne konfiskovanje ruske imovine

Međutim, Orban je naglasio da Evropljani nisu u stanju da poraze Mađarsku u vezi sa bilo kojim pitanjem, jer je mađarski narod uz svoje vlasti.

"Inače bi nas odavno bi porazili kada se radi o pitanju migracije. Oni nas ne mogu pobijediti jer je održan referendum. Zato ja kažem: `Drage kolege u Briselu, to je stav mađarskog naroda i nećemo odstupiti od toga ni pedalj`", poručio je Orban.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

Prema njegovim riječima, ostali lideri EU to shvataju, jer da su se oni našli u istoj situaciji u svojim zemljama, sa svojim narodom, ne bi ni oni mogli ništa da učine.

"Razlika je u tome što se narodu u njihovim zemljama nije postavljalo pitanje šta žele u vezi sa migracijom niti u vezi sa zaštitom djece, pitanjem u vezi sa kojim se mi protivimo njihovom stavu, jer oni žele da prevaspitaju našu djecu.

Isto se odnosi i na članstvo Ukrajine u EU. Nije da Mađarska ili Vlada u Budimpešti blokira pristupanje Ukrajine Uniji - mađarski narod je rekao da ne želi da bude u Uniji sa Ukrajinom. Tačka. To je potpuno suprotan stav i oni ništa ne mogu da učine povodom toga", napomenuo je Orban.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Evropa je na pragu velike prilike da se riješi rat koji traje već četiri godine

On je dodao da postoji samo jedna stvar koju zapadni političari mogu da urade, a to je da prestanu sa pokušajima da ga ubijede da promijeni svoj i stav mađarskog naroda, jer su ti pokušaji uzaludni.

Podijeli:

Tagovi:

Mađarska

Viktor Orban

migracije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Орбан се бори за повратак здравом разуму"

Svijet

"Orban se bori za povratak zdravom razumu"

3 d

0
Орбан упозорава на посљедице одлуке да се трајно замрзну руска средства

Svijet

Orban upozorava na posljedice odluke da se trajno zamrznu ruska sredstva

4 d

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

4 d

0
Орбан: Америка са потпуном прецизношћу види пад Европе

Svijet

Orban: Amerika sa potpunom preciznošću vidi pad Evrope

5 d

0

Više iz rubrike

Нападач из Сиднеја се пробудио из коме

Svijet

Napadač iz Sidneja se probudio iz kome

1 h

0
Пољопривредници у Француској од јутрос блокирали најмање пет ауто-путева

Svijet

Poljoprivrednici u Francuskoj od jutros blokirali najmanje pet auto-puteva

1 h

0
Школа

Svijet

Uhapšen tinejdžer koji je počinio napad u školi

3 h

0
Школа, учионица

Svijet

Horor! U napadu nožem u školi ubijen učenik

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

58

SIPA pretresa na četiri lokacije

12

53

Uhapšen direktor Doma penzionera Tuzla!

12

41

Stigla je 3. sezona: Otkriveni detalji prve epizode serije ''Euforija''

12

40

Hoće li biti poskupljenja struje u Srpskoj od 1. januara?

12

38

Oglasio se glumac osuđen za pedofiliju: Odriče se nagrade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner