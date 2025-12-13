Logo
"Orban se bori za povratak zdravom razumu"

13.12.2025

10:48

Komentari:

0
"Орбан се бори за повратак здравом разуму"
Foto: Tanjug/AP

Generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev pohvalio je mađarskog premijera Viktora Orbana jer se bori za povratak zdravom razumu, vrijednostima i miru.

Dmitrijev je uporedio Orbana sa likom iz "Igre prijestola" Džonom Snouom, predstavljajući ga kao usamljenog branioca evropskog prava dok je EU odlučila da na neodređeno zamrzne rusku suverenu imovinu.

U objavi na "Iksu", Dmitrijev je pohvalio Orbana zbog odbrane pravnog i finansijskog sistema EU od ludih birokratskih ratnih huškača EU, istakavši da se bori za smanjenje migracija, povećanje konkurentnosti i povratak zdravom razumu, vrijednostima i miru.

Orban je ranije okrivio Brisel za "silovanje evropskog zakona", misleći na glasanje koje je omogućilo bloku da zaobiđe jednoglasno odobrenje prilikom proširenja sankcija na rusku suverenu imovinu, procijenjenu na 210 milijardi evra.

Moskva je osudila zamrzavanje kao "krađu", upozoravajući na pravnu odmazdu ako blok konfiskuje imovinu.

U posebnoj objavi Dmitrijev je ciljao i na generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, kojeg je uporedio sa "Noćnim kraljem", centralnim antagonistom "Igre prijestola", koji komanduje nemrtvima i nema empatiju.

Poređenje je uslijedilo nakon što je Rute optužio Rusiju da "vraća rat u Evropu" i podstakao članice NATO-a da se pripreme za sukob u razmjerama sa kojima su se suočavale ranije generacije.

Dmitrijev je rekao da Rute nema porodicu ni djecu i da želi rat, ali da će mir prevladati.

Viktor Orban

Rusija

