Tajland: Nastavljamo vojne operacije

13.12.2025

Komentari:

Сукоб на граници између Тајланда и Камбоџе
Foto: Tanjug/AP/Heng Sinith

Tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul izjavio je da će Tajland nastaviti vojne operacije sve dok više ne budu ugroženi i teritorija i stanovništvo.

On je u objavi na društvenim mrežama odbacio raniju izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa o eksploziji bombe pored puta, prenosi Sinhua.

Tramp je juče rekao da je bomba koja je postavljena pored puta i koja je prvobitno usmrtila i ranila veliki broj tajlandskih vojnika bila nesreća, ali da se Tajland osvetio veoma snažno.

Тајланд-Камбоџа-сукоб-11122025

Svijet

Nastavljeni sukobi na granici Kambodže i Tajlanda, poginulo 10 civila

Pozivajući se na vojni izvor, tajlandski mediji su prenijeli da je Kraljevsko tajlandsko ratno vazduhoplovstvo danas rasporedilo dva borbena aviona "F-16", koji su bombardovali ciljeve duž granice sa Kambodžom.

Iz Kambodže je jutros saopšteno da je Tajland, koristeći borbene avione, nastavio da napada ciljeve na granici tokom jutra, nekoliko sati nakon što je Tramp saopštio da je posredovao u prekidu vatre.

"Tajlandske snage još nisu prestale sa bombardovanjem i nastavljaju ga i dalje", saopštilo je kambodžansko Ministarstvo informisanja, prenosi Rojters.

Donald Tramp

Svijet

Tramp: Sukob između Kambodže i Tajlanda riješiću jednim pozivom

Tajlandska vojska je odgovorila optužbama da Kambodža čini višestruka kršenja međunarodnih pravila ciljanjem civilnih lokacija i postavljanjem mina.

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je juče da su se lideri Tajlanda i Kambodže tokom razgovora s njim saglasili o prekidu vatre, počev od sinoć. Međutim, nijedan od lidera nije pomenuo sporazum u izjavama nakon poziva, a tajlandski premijer je rekao da nema prekida vatre.

Tajland

vojne operacije

Komentari (0)
