Logo
Large banner

Američke snage napale brod koji je išao iz Kine ka Iranu

Izvor:

Sputnjik

13.12.2025

09:09

Komentari:

0
Америчке снаге напале брод који је ишао из Кине ка Ирану
Foto: Tanjug / AP

Američke snage za specijalne operacije napale su brod u Indijskom okeanu koji je bio na putu iz Kine ka Iranu, piše "Volstrit džurnal".

Prema neimenovanim izvorima iz SAD, zaplijenjena je vojna oprema koja bi, kako je navedeno, mogla biti korišćena u izradi konvencionalnog oružja za Iran.

Racija je izvršena nekoliko stotina kilometara od obale Šri Lanke.

Вакцина

Zdravlje

Amerikanci izdaju upozorenje ''crna kutija'' na vakcine protiv korone?

Oduzeti teret, koji je uključivao komponente za vojne svrhe, uništen je, dok je brod kasnije nastavio put ka odredištu.

Američki zvaničnici nisu otkrili tačne detalje o vrsti ili količini zaplijenjenog materijala, prenio je "Sputnjik".

Podijeli:

Tagovi:

Amerika

napad

Kina

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Убијена Ребека Парк

Svijet

Izvadili joj bebu iz stomaka: Majka i očuh optuženi za brutalno ubistvo trudnice

22 h

0
Поплаве у Америци, излила се ријека

Svijet

Naređena hitna evakuacija: Poplave ruše mostove, porodice zarobljene na krovovima kuća

23 h

0
НАТО чланица прогласила Америку пријетњом

Svijet

NATO članica proglasila Ameriku prijetnjom

1 d

0
Орбан: Америка са потпуном прецизношћу види пад Европе

Svijet

Orban: Amerika sa potpunom preciznošću vidi pad Evrope

1 d

0

Više iz rubrike

Умро један од највећих европских монструма: Служио доживотну за више убистава дјеце

Svijet

Umro jedan od najvećih evropskih monstruma: Služio doživotnu za više ubistava djece

57 min

0
Мушкарац из БиХ прегажен у Салцбургу, полиција тражи свједоке

Svijet

Muškarac iz BiH pregažen u Salcburgu, policija traži svjedoke

10 h

0
Меркел: Вјештачка интелигенција могла би да изазове сукоб Европе и САД

Svijet

Merkel: Vještačka inteligencija mogla bi da izazove sukob Evrope i SAD

10 h

1
Доналд Трамп

Svijet

Tramp najuticajnija ličnost evropske politike

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

12

Da li Mirko Ocokoljić ostaje glavni trener? Oglasio se Žarko Paspalj

09

11

Drama na aerodromu: Više od 11.200 dijamanata pronađeno u ručnom prtljagu

09

09

Američke snage napale brod koji je išao iz Kine ka Iranu

08

53

Koliko novca od Njemačke primaju porodice s troje djece?

08

38

Vazduh nezdrav u pet gradova, među njima i Banjaluka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner