Američke snage napale brod koji je išao iz Kine ka Iranu

Američke snage za specijalne operacije napale su brod u Indijskom okeanu koji je bio na putu iz Kine ka Iranu, piše "Volstrit džurnal".

Prema neimenovanim izvorima iz SAD, zaplijenjena je vojna oprema koja bi, kako je navedeno, mogla biti korišćena u izradi konvencionalnog oružja za Iran.

Racija je izvršena nekoliko stotina kilometara od obale Šri Lanke.

Oduzeti teret, koji je uključivao komponente za vojne svrhe, uništen je, dok je brod kasnije nastavio put ka odredištu.

Američki zvaničnici nisu otkrili tačne detalje o vrsti ili količini zaplijenjenog materijala, prenio je "Sputnjik".