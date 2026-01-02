Respiratorni virusi u porastu, simptomi blagi, oporavak brz

Kašalj, curenje nosa, bol u grlu i promuklost, samo su neki od simptoma virusne infekcije. Ljekari kažu da se liječi bez antibiotika, dok roditelji ipak preventivno djeluju prirodnim metodama.

„Imali smo jednom malo virusa, i to je to. I kako ste se liječili od virusa? Pa doktor, terapija. A simptomi koji su bili? Malo temperaturice i ništa posebno. Jedan antibiotik, i trajalo je možda dva tri dana.“

„Samo su čajevi, med i to je to, antibiotike ne prima ona to neće, injekcije ne koristi samo čajevi i med.“

Za razliku od bakterijskih, virusne infekcije se ne mogu lečiti antibioticima.

Prirodni put liječenja virusnih infekcija podrazumijeva mirovanje, povećan unos tečnosti, kao i vitamina i minerala koji dokazano pomažu da se organizam izbori sa infekcijom.

"Praćeno je temperaturom ili bez temperature. Temperature većinom traju dva do tri dana, i temperature su do 38 stepeni, sa bolom grla koji traje dva do tri dana curenje nosa, zapušenosti nosa, promuklosti. Simptomatska je terapija, vrlo brzo prolazi malo jeste dosadno ali je simptomatska i većinom je potrebno dva do tri dana pet da se potpuno oporavite. Terapija je bez antibiotika, simptomatska terapija što više tekućine, vitamina C, toaleta nosa i samim tim ozdravljenje je brzo", kaže Dijana Đerić, specijalista porodične medicine.

Pored toga što ljekari savjetuju redovne kontrole i praćenje simptoma, naglašavaju i važnost higijene i zdravih navika u kolektivima, kako bi se smanjilo širenje infekcija.