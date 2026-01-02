Logo
Large banner

Respiratorni virusi u porastu, simptomi blagi, oporavak brz

Izvor:

ATV

02.01.2026

19:28

Komentari:

0
Респираторни вируси у порасту, симптоми благи, опоравак брз
Foto: ATV

Kašalj, curenje nosa, bol u grlu i promuklost, samo su neki od simptoma virusne infekcije. Ljekari kažu da se liječi bez antibiotika, dok roditelji ipak preventivno djeluju prirodnim metodama.

„Imali smo jednom malo virusa, i to je to. I kako ste se liječili od virusa? Pa doktor, terapija. A simptomi koji su bili? Malo temperaturice i ništa posebno. Jedan antibiotik, i trajalo je možda dva tri dana.“

Samo su čajevi, med i to je to, antibiotike ne prima ona to neće, injekcije ne koristi samo čajevi i med.“

Za razliku od bakterijskih, virusne infekcije se ne mogu lečiti antibioticima.

Prirodni put liječenja virusnih infekcija podrazumijeva mirovanje, povećan unos tečnosti, kao i vitamina i minerala koji dokazano pomažu da se organizam izbori sa infekcijom.

"Praćeno je temperaturom ili bez temperature. Temperature većinom traju dva do tri dana, i temperature su do 38 stepeni, sa bolom grla koji traje dva do tri dana curenje nosa, zapušenosti nosa, promuklosti. Simptomatska je terapija, vrlo brzo prolazi malo jeste dosadno ali je simptomatska i većinom je potrebno dva do tri dana pet da se potpuno oporavite. Terapija je bez antibiotika, simptomatska terapija što više tekućine, vitamina C, toaleta nosa i samim tim ozdravljenje je brzo", kaže Dijana Đerić, specijalista porodične medicine.

Pored toga što ljekari savjetuju redovne kontrole i praćenje simptoma, naglašavaju i važnost higijene i zdravih navika u kolektivima, kako bi se smanjilo širenje infekcija.

Podijeli:

Tagovi:

virus

Prehlada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сједница је било, али не и договора: Неефикасан рад Парламентарне скупштине БиХ

BiH

Sjednica je bilo, ali ne i dogovora: Neefikasan rad Parlamentarne skupštine BiH

2 h

0
Колика ће бити цијена прасића за Божић?

Društvo

Kolika će biti cijena prasića za Božić?

2 h

0
Термоелектране подебљале енерго минус

Ekonomija

Termoelektrane podebljale energo minus

2 h

2
Новак Ђоковић учио познату љепотицу како да удара форхенд

Tenis

Novak Đoković učio poznatu ljepoticu kako da udara forhend

2 h

0

Više iz rubrike

Колика ће бити цијена прасића за Божић?

Društvo

Kolika će biti cijena prasića za Božić?

2 h

0
Упозорење за возаче: Дуге колоне на више граничних прелаза

Društvo

Upozorenje za vozače: Duge kolone na više graničnih prelaza

4 h

0
Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

Društvo

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

4 h

2
Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Društvo

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

03

Čudo: Mladić zarobljen u baru smrti, sjeo je i pomolio se sa krstom u ruci - vatra ga je zaobišla

22

00

Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

21

50

Studija pokazala: U Njemačkoj najviše novca zarađuju indijski radnici

21

47

Flik otkrio: Barselona se pojačava u odbrani

21

42

Za rubriku vjerovali ili ne: Dvostruki ubica dobio odštetu od 8.600 evra zbog kršenja ljudskih prava

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner