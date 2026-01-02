Sjednica je bilo, ali ne i dogovora: Neefikasan rad Parlamentarne skupštine BiH

Sjednica je bilo, ali ne i dogovora. Predlagali su se zakoni, za koje se unaprijed znalo da neće proći, jer za podršku uglavnom nije bilo entitetske većine.

Tako se rad oba doma Parlamentarne skupštine BiH u protekloj godini, prema mišljenju pojedinih poslanika, pretvorio u pozornicu političke borbe i odavno već nije mjesto gdje se donose zakoni i odluke u interesu građana Bih.

"Kroz parlament pokušavaju da poprave svoju političku poziciju, koja je veoma loša, fokusirajući se na neku priču evropskih zakona, odnosno približavanja Evropskoj uniji, a suština nije vidljiva u radu parlamenta, zato što je parlament postao mjesto pokušaja ostvarivanja političkih poena", kaže Miroslav Vujičić, poslanik Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

Ovo nije rad, već nastavak nerada, ocjenjuju poslanici opozicije iz Republike Srpske. Volje za rješavanjem istinskih problema nije bilo, umjesto toga na dnevnom redu skoro svake sjednice bile su samostalne inicijative poslanika, kaže Mladen Bosić.

"Ova vladajuća koalicija, očigledno, nije nikada profunkcionisala u Savjetu ministara. Posljedica toga je što ne dolaze zakoni u parlament i rad se, uglavnom svodio na samostalne inicijative poslanika, a ne na sistemsko rješavanje problema", kaže Bosić, poslanik SDS-a u PD PS BiH

Blokade i bahatost - ukratko rad Parlamentarne skupštine BiH ocjenjuje Šemsudin Mehmedović.

"Moja opšta ocjena je da je ovaj parlament neefikasan, jer broj usvojenih zakona dovoljno govori o tome", rekao je Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u PD PS BiH.

Stav poslanika dijele i politički analitičari. Rad Predstavničkog, ali i Doma naroda odraz je neuređene države.

"Gdje je došlo do promjene odnosa snaga, zahvaljujući Trojki iz Federacije i opozicije iz Republike Srpske. Rad te skupštine će biti upamćen po bezbroj pokušaja promjene vlasti. Ta Parlamentarna skupština, pogotovo Predstavnički dom je mjesto najnižih trvenja i nesporazuma", kaže Dragomir Vuković, politički analitičar.

Propali su, između ostalog, i pokušaji da se u parlamentu usvoje evropski zakoni. Naredna sjednica Predstavničkog doma trebalo bi da bude održana 22. januara, a krajem mjeseca trebalo bi da zasjeda i Dom naroda. Dnevni red još nije poznat.