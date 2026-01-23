Imate mučninu svako jutro, a niste trudni? Otkrijte pet mogućih razloga

Buđenje ujutru sa mučninom ne znači nužno da ste trudni, jer se stomačne tegobe i povraćanje mogu javiti i zbog drugih stanja.

Iako je lista dugačka, istakli smo pet koje možete pokušati da regulišete jer se odnose na vaše životne navike.

Jutarnja mučnina se obično povezuje sa prvih nekoliko nedjelja trudnoće. Možda ste je i sami iskusili, rekavši nekome da se jutros ne osjećate dobro, a on vam u šali kaže: „Trudna si". Jutarnja mučnina, naravno, može biti prvi znak trudnoće, ali nagon za povraćanjem i opšta slabost mogu se javiti i iz niza drugih razloga.

Ovdje treba da napravimo razliku između akutne mučnine – onu koja se javlja zato što ste, na primjer, imali trovanje hranom ili ste „pokupili“ stomačni virus, i hronične mučnine – onu koja se javlja tokom dužeg vremenskog perioda.

Moguće je da je vaša jutarnja mučnina uzrokovana određenim lekom, pa bi trebalo što prije da utvrdite uzrok mučnine i konsultujete se sa lekarom. Naravno, lijekovi nisu jedini uzroci hronične mučnine.

U nastavku ih ističemo i napominjemo da je, u slučajevima kada ne možete da utvrdite uzrok, neophodno da se obratite ljekaru. Ovo posebno važi ako povraćate, gubite na težini i imate bolove u stomaku. Nakon povraćanja, neophodno je nadoknaditi izgubljenu tečnost.

Evo pet mogućih uzroka koje i dalje možete pokušati da regulišete.

Loš kvalitet sna

Loš kvalitet sna, ili poremećen ciklus spavanja, može uticati na naš sistem za varenje. Nesanica, noćne smjene i premalo sati dubokog sna često uzrokuju jutarnje mučnine i oslabljen apetit. Nedostatak sna remeti naš „biološki sat“, tj. cirkadijalni ritam, pa nedostatak odmora može dovesti do povećanja tjelesne težine, depresije i mučnine.

Kako i koliko spavamo je važnije nego što mislite. Zato se pobrinite da imate sedam do osam sati kvalitetnog sna noću, izbjegavajte teške obroke neposredno prije spavanja i pokušajte da se ne budite tokom noći. Ako se ne naspavate dovoljno i vaš budilnik zvoni ujutru, vaše telo je u šoku, javlja se reakcija u nervnom sistemu i osjećate mučninu.

Nizak nivo šećera u krvi

Još jedan uzrok hronične jutarnje mučnine može biti nizak nivo šećera u krvi. Prema Insajderu, nizak nivo šećera u krvi dovodi do nedostatka energije i mučnine. Nivo šećera može pasti zbog neuravnotežene ishrane ili ishrane sa premalo vlakana i ugljenih hidrata.

Takođe može biti zbog preskakanja obroka. Ako niste jeli od juče popodne ili ste samo preskočili večeru, sasvim je moguće da ćete ujutru osećati mučninu.

Prejedanje prije spavanja

Mučnina se može javiti ako ne jedete dovoljno, ali i ako se prejedete kalorijama prije spavanja. Veliki obrok pre spavanja može stvoriti osećaj „težine“ u želucu i izazvati refluks kiseline, a ponekad i probleme sa želucem.

Zato bi bilo najbolje da vaš poslednji obrok u danu bude tri do četiri sata prije spavanja kako bi vaše telo moglo da ga „preradi“ i odmori se. Naravno, preporučuje se izbjegavanje tople, začinjene i pržene hrane neposredno prije spavanja. Ako već ujutru osjećate mučninu, preispitajte svoje prehrambene navike.

Dehidracija

Koliko vode pijete je važno. Opšta preporuka je da pijete litar i po vode dnevno, mada to zavisi od individualnih potreba, doba godine, šta radite tog dana i koliko se znojite. Kada osjetite žeđ, to je znak da vašem tijelu treba voda što je prije moguće.

Dehidracija je opasna i može biti praćena jutarnjim mučninama. Još je gore ako ste konzumirali alkohol prethodne noći i niste nadoknadili količinu vode. Nosite flašicu vode sa sobom - čak i noću.

Stres i anksioznost

Mentalno i fizičko zdravlje su povezani, pa se jutarnje mučnine mogu javljati danima jer ste anksiozni, nervozni ili pod stresom. Imate važne obaveze, rok ili stresnu porodičnu situaciju, sve to utiče na vaš centralni nervni sistem, a zatim i na creva.

Jednostavno rečeno: u trenucima stresa oslobađaju se određeni hormoni, koji kada „uđu“ u digestivni trakt mogu uticati na varenje i izazvati probleme sa želucem.

Svakako je preporučljivo pokušati da regulišete nivo stresa i da vježbate vežbe disanja, pozitivne misli ili da odete u kratku šetnju. Međutim, ako uz to patite i od napada panike i kvalitet vašeg života je narušen, trebalo bi da se konsultujete sa specijalistom. Bez stida i odlaganja.

