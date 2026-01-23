Logo
Šta je CRP i koja vrijednost je normalna?

Шта је ЦРП и која вриједност је нормална?
Foto: Pixabay

CRP, C-reaktivni protein važi za jedan od najpouzdanijih indikatora stanja ljudskog organizma. Ovaj protein koji sintetiše jetra predstavlja prvu liniju odbrane i najbrži signalni sistem tijela, reagujući na svaku pojavu upale, povrede ili infekcije gotovo trenutno.

Za razliku od mnogih drugih parametara krvi koji se mijenjaju sporo, CRP je izuzetno dinamičan. Njegova koncentracija u krvotoku počinje da raste već nekoliko sati nakon incidenta, što ljekarima omogućava da dobiju jasnu sliku o intenzitetu upalnog procesa prije nego što se razviju ozbiljniji simptomi. Upravo zbog te brzine, on je postao nezamjenljiv alat u hitnim službama i ambulantama opšte prakse širom svijeta.

Glavni značaj CRP-a

Glavni značaj ovog testa u svakodnevnoj praksi leži u njegovoj sposobnosti da ljekarima olakša ključnu dilemu: da li je infekcija izazvana virusom ili bakterijom. Dok virusne infekcije obično drže nivo ovog proteina u umjerenim granicama, bakterijski napadi izazivaju dramatičan skok, što direktno utiče na odluku o prepisivanju antibiotske terapije.

"Ako u rezultatima stoji CRP koji je preko 5, on se smatra povišenim, ali u zavisnosti od kliničke slike i od oboljenja takođe zavisi kolike vrednosti se tolerišu", objasnila je doktorka Biserka Obradović za Telegraf.rs.

Svi laboratorijski rezultati idu u korelaciji sa kliničkom slikom i sa uzetom anamnezom.

"U rezultatima CRP koji je preko 5 ppm (mg/L) se smatra povišenim. Ali, u zavisnosti od kliničke slike, od oboljenja, zavisi koliko se toleriše CRP. Obično kažemo da CRP prati bakterijske infekcije, međutim i kod virusnih infekcija on može da se povisi", objašnjava doktorka Obradović.

"Nespecifičan" marker

Ipak, medicinski stručnjaci često naglašavaju da je CRP "nespecifičan" marker. Iako nepogrešivo detektuje da se u tijelu dešava proces koji zahtjeva pažnju, on ne otkriva preciznu lokaciju problema.

Visoke vrijednosti mogu ukazivati na bilo šta – od upale pluća i hirurških komplikacija, pa sve do aktivacije hroničnih autoimunih oboljenja. Zbog toga se ovaj nalaz nikada ne posmatra izolovano, već isključivo kao dio šire kliničke slike pacijenta.

Moderna kardiologija otišla je i korak dalje, koristeći visokosenzitivni CRP kao sredstvo za procjenu rizika od srčanog udara, čime je ovaj protein izašao iz okvira proste detekcije infekcija i postao saveznik u dugoročnom očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova.

