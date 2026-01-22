Šta ne treba raditi dan prije analize krvi? Ne pravite iste greške!

Priprema prije vađenja krvi važna je kako bi se realno prikazalo zdravstveno stanje, postupak je brz, oporavak minimalan, ali ono što jedemo, pijemo i radimo dan prije, može značajno da utiče na ishod.

Hrana i piće konzumirani prethodnog dana mogu privremeno da povećaju ili smanje određene parametre: masni obrok povećava trigliceride, jedenje neposredno prije uzimanja krvi povećava glukozu, alkohol i cigarete mogu uticati na enzime jetre, nivo šećera i inflamatorne markere, a nedostatak tečnosti može otežati postupak i promijeniti koncentraciju određenih parametara.

Dan prije analize krvi preporučuje se normalna, uravnotežena ishrana bez naglih promena, dijeta ili pokušaja "popravljanja" rezultata, jer je cilj dobiti stvarno, a ne uljepšano stanje organizma.

Izbjegavajte teške obroke

Preporučuje se jesti kao i obično, samo birajte lakše obroke i izbjegavajte tešku, masnu, prženu i slanu hranu, kao i prejedanje.

Idealna večera može da sadrži povrće, izvor proteina poput ribe ili piletine, i složene ugljene hidrate poput kinoe ili integralnog pirinča, sa lakšom pripremom i manje masti. Najbolje je večerati najmanje dva do tri sata prije spavanja kako bi tijelo moglo da svari hranu u miru.

Alkohol treba potpuno izbjegavati najmanje 24 sata prije analize, jer značajno mijenja rezultate - od triglicerida i enzima jetre do nivoa šećera i statusa hidratacije.

Izbjegavajte kafu

Ne preporučuje se piti kafu na prazan stomak jer može povećati kortizol, uticati na glukozu i krvni pritisak, pa je bezbednije sačekati sa kafom dok se ne izvadi krv. Isto važi i za cigarete, koje povećavaju hormone stresa, broj leukocita i sužavaju krvne sudove, zbog čega se preporučuje da se ne puši 8 do 12 sati prije analize.

Period posta obično traje između osam i dvanaest sati, što je najlakše postići preko noći, a posebno je važno za glukozu, masti i određene hormonske i metaboličke parametre.

Dok su sokovi, zaslađena pića, gazirana i energetska pića zabranjena jer odmah utiču na nivo šećera u krvi, voda je jedino piće koje je ne samo dozvoljeno već i poželjno. Umeren unos vode ne menja laboratorijske vrednosti, a olakšava pronalaženje vene i smanjuje rizik od vrtoglavice, pa je dobra ideja popiti jednu do dve čaše vode pre odlaska u laboratoriju.

(kurir)