Logo
Large banner

Šta ne treba raditi dan prije analize krvi? Ne pravite iste greške!

Izvor:

Kurir

22.01.2026

16:24

Komentari:

0
Шта не треба радити дан прије анализе крви? Не правите исте грешке!

Priprema prije vađenja krvi važna je kako bi se realno prikazalo zdravstveno stanje, postupak je brz, oporavak minimalan, ali ono što jedemo, pijemo i radimo dan prije, može značajno da utiče na ishod.

Hrana i piće konzumirani prethodnog dana mogu privremeno da povećaju ili smanje određene parametre: masni obrok povećava trigliceride, jedenje neposredno prije uzimanja krvi povećava glukozu, alkohol i cigarete mogu uticati na enzime jetre, nivo šećera i inflamatorne markere, a nedostatak tečnosti može otežati postupak i promijeniti koncentraciju određenih parametara.

Dan prije analize krvi preporučuje se normalna, uravnotežena ishrana bez naglih promena, dijeta ili pokušaja "popravljanja" rezultata, jer je cilj dobiti stvarno, a ne uljepšano stanje organizma.

Izbjegavajte teške obroke

Preporučuje se jesti kao i obično, samo birajte lakše obroke i izbjegavajte tešku, masnu, prženu i slanu hranu, kao i prejedanje.

Ротација-илустрација

Region

Hrvati uhapsili pripadnika Vojske Republike Srpske Krajine

Idealna večera može da sadrži povrće, izvor proteina poput ribe ili piletine, i složene ugljene hidrate poput kinoe ili integralnog pirinča, sa lakšom pripremom i manje masti. Najbolje je večerati najmanje dva do tri sata prije spavanja kako bi tijelo moglo da svari hranu u miru.

Alkohol treba potpuno izbjegavati najmanje 24 sata prije analize, jer značajno mijenja rezultate - od triglicerida i enzima jetre do nivoa šećera i statusa hidratacije.

Izbjegavajte kafu

Ne preporučuje se piti kafu na prazan stomak jer može povećati kortizol, uticati na glukozu i krvni pritisak, pa je bezbednije sačekati sa kafom dok se ne izvadi krv. Isto važi i za cigarete, koje povećavaju hormone stresa, broj leukocita i sužavaju krvne sudove, zbog čega se preporučuje da se ne puši 8 do 12 sati prije analize.

Period posta obično traje između osam i dvanaest sati, što je najlakše postići preko noći, a posebno je važno za glukozu, masti i određene hormonske i metaboličke parametre.

OLX Viber

Društvo

Nova prevara preko OLX: Ne otvarajte ove Viber poruke

Dok su sokovi, zaslađena pića, gazirana i energetska pića zabranjena jer odmah utiču na nivo šećera u krvi, voda je jedino piće koje je ne samo dozvoljeno već i poželjno. Umeren unos vode ne menja laboratorijske vrednosti, a olakšava pronalaženje vene i smanjuje rizik od vrtoglavice, pa je dobra ideja popiti jednu do dve čaše vode pre odlaska u laboratoriju.

(kurir)

Podijeli:

Tagovi:

krv

Savjeti

analiza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гренланд

Svijet

Tramp: Ako loši momci počnu da pucaju...

1 h

1
Возач заустављен са готово 3,5 промила алкохола у крви

Hronika

Vozač zaustavljen sa gotovo 3,5 promila alkohola u krvi

1 h

0
изолација кућа која чува температуру на великом минусу

Zanimljivosti

Ova izolacija čuva toplotu u kući na -30

1 h

0
Зашто су сједишта у авиону плаве боје: Ово нисте знали

Zanimljivosti

Zašto su sjedišta u avionu plave boje: Ovo niste znali

1 h

0

Više iz rubrike

Умор главобоља

Zdravlje

Ne ignorišite ih: Ovo su simptomi nedostatka željeza u krvi

3 h

0
Дјевојка пије чај

Zdravlje

Ojačajte imunitet prirodnim putem: Evo koje namirnice treba uvrstiti u ishranu

5 h

0
Увијек вам је хладно? То може бити знак озбиљног обољења

Zdravlje

Uvijek vam je hladno? To može biti znak ozbiljnog oboljenja

7 h

0
У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

Zdravlje

U Rusiji razvijen lijek za liječenje hepatitisa B, mogao bi se koristiti za liječenje raka

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

17

47

Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

17

42

Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

17

40

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

17

37

Tamagoči napunio 30 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner