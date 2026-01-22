Ova izolacija čuva toplotu u kući na -30

U Norveškoj kuće ne izoluju stiroporom, već materijalom koji zadržava toplotu čak i na -30 stepeni: Uz to, i poslije 20 godina izgleda luksuzno

Kvalitet izolacije doma direktno utiče na energetsku efikasnost i dugotrajnost građevine.

Norveške kuće često imaju drvene konstrukcije, zbog dugogodišnje tradicije i efikasnosti drveta u hladnim uslovima.

Način i kvalitet izolacije kuće presudan su faktor koji utiče ne samo na ukupnu potrošnju energije, već i na komfor stanovanja i životni vijek objekta. Ne radi se samo o tome koliko plaćate grijanje, već i o tome kako će fasada stariti i koliko će dugo zadržati svoja svojstva.

Različite zemlje širom svijeta imaju različite pristupe ovom pitanju. Kod nas se, na primjer, često koristi stiropor. U Norveškoj, gd‌je zimske temperature često padaju duboko ispod nule, mnogo češće se biraju druga rješenja.

U Norveškoj se često živi u drvenim kućama

Norveška je poznata po nešto drugačijem pristupu stanovanju. U ovoj zemlji veliki dio objekata građen je od drveta. Razlog je kombinacija prirodnih uslova, istorijskog razvoja i savremenih građevinskih trendova.

Drvo je vijekovima bilo najdostupniji građevinski materijal u Norveškoj, zahvaljujući ogromnim šumama. U kombinaciji sa efikasnom izolacijom, odlično funkcioniše i u ekstremno hladnim uslovima. Ove kuće se takođe veoma dobro nose i sa vlagom.

Specijalne daske koje se ne deformišu

U Norveškoj je prilično uobičajeno vid‌jeti specijalnu ThermoWood oblogu na fasadama kuća. Ona se dobija tako što se drvo zagrijava na temperaturama od približno 160 do 215 stepeni, uz pomoć vodene pare. Ovaj proces smanjuje upijanje vode, povećava dimenzionu stabilnost i poboljšava otpornost na truljenje, buđ i štetočine koje uništavaju drvo.

ThermoWood fasadna obloga otporna je na kišu, mraz i sunčevu svjetlost. Uz pravilnu ugradnju i održavanje, može zadržati svoja svojstva decenijama. Pored toga, ove obloge su i odličan izolator toplote i vlage. Zbog termičke obrade ne upijaju vodu i ne prenose toplotu, što obezbjeđuje odličnu zaštitu od hladnog vazduha zimi i toplote ljeti. Kao dodatni plus, cijenjena je i činjenica da mogu da pruže određeni nivo zvučne izolacije.

ThermoWood obloga originalno potiče iz finskih borovih šuma, što potvrđuje i njena velika popularnost u skandinavskim zemljama. Drvo koje se koristi za proizvodnju dolazi isključivo iz dobro upravljanih i održavanih šuma, namijenjenih upravo za ovu svrhu.

Drvo kući daje bezvremenski izgled

Prednosti drvene fasadne obloge nisu samo praktične, već i estetske. Drvo kući daje topao i prirodan karakter, a istovremeno se uklapa u različite stilove gradnje – bilo da je riječ o modernoj minimalističkoj kući ili tradicionalnoj građevini.

Drvo je i paropropustan materijal, što znači da vlaga može prirodno da izlazi iz konstrukcije. Time se smanjuje rizik od kondenzacije, ograničava nastanak buđi i omogućava kući da „diše“ mnogo bolje, prenosi Blic.