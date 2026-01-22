Divlje svinje u Poljskoj pronašle inovativni način da se ugriju

Izvor:
Kada temperature padnu ispod nule, divlje svinje imaju provjeren način da skupe energiju: Spavaju u grupama i tako se međusobno griju.
One koriste prirodne „prostirke“ od trske, koje efikasno izoluju od hladnoće i vlage.
Jazbine je teško uočiti, što životinjama omogućava da se odmaraju i spavaju bez nepotrebnog stresa.
