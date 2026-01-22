Logo
Large banner

Divlje svinje u Poljskoj pronašle inovativni način da se ugriju

Izvor:

Sputnik Srbija

22.01.2026

15:04

Komentari:

0
Дивље свиње у Пољској пронашле иновативни начин да се угрију

Kada temperature padnu ispod nule, divlje svinje imaju provjeren način da skupe energiju: Spavaju u grupama i tako se međusobno griju.

One koriste prirodne „prostirke“ od trske, koje efikasno izoluju od hladnoće i vlage.

Jazbine je teško uočiti, što životinjama omogućava da se odmaraju i spavaju bez nepotrebnog stresa.

Podijeli:

Tagovi:

divlja svinja

Poljska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сутра без струје више улица у Бањалуци

Banja Luka

Sutra bez struje više ulica u Banjaluci

2 h

0
Затражен притвор за осумњиченог за искориштавање дјеце за порнографију

Hronika

Zatražen pritvor za osumnjičenog za iskorištavanje djece za pornografiju

2 h

0
Којић: За опорезивање игара на срећу потребно затражити мишљење УИО

BiH

Kojić: Za oporezivanje igara na sreću potrebno zatražiti mišljenje UIO

2 h

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски

Svijet

Okončan sastanak Trampa i Zelenskog, evo šta je poručeno

3 h

0

Više iz rubrike

Рачун у банци им просто пуца - ова 3 знака неће знати шта да раде са парама

Zanimljivosti

Račun u banci im prosto puca - ova 3 znaka neće znati šta da rade sa parama

4 h

0
Ускоро стиже први ретроградни Меркур у овој години: Четири знака неће знати шта их је снашло

Zanimljivosti

Uskoro stiže prvi retrogradni Merkur u ovoj godini: Četiri znaka neće znati šta ih je snašlo

4 h

0
Сва врата богатства отварају се за ова три знака: Богатство стиже већ од данас

Zanimljivosti

Sva vrata bogatstva otvaraju se za ova tri znaka: Bogatstvo stiže već od danas

6 h

0
Гурнуо медвједу руку у грло и тако себи спасио живот

Zanimljivosti

Gurnuo medvjedu ruku u grlo i tako sebi spasio život

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

17

47

Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

17

42

Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

17

40

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

17

37

Tamagoči napunio 30 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner