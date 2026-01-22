Logo
Large banner

Okončan sastanak Trampa i Zelenskog, evo šta je poručeno

Izvor:

Tanjug

22.01.2026

14:50

Komentari:

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски
Foto: Tanjug/AP

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Davosu je okončan, saopštio je portparol Zelenskog Sergej Nikiforov, prenosi Ukrinform.

Tramp je ocijenio da je sastanak dobro prošao i poručio da je glavna poruka za ruskog predsjednika Vladimira Putina ta da se sukob mora okončati, javlja Rojters.

Pomfrit

Svijet

Potpuno neobičan prizor: Plaža zatrpana pomfritom

On je naveo da sa Zelenskim nije razgovarao o pristupanju Ukrajine Odboru za mir.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мушкарац оптужен да је у аутобусу сексуално узнемиравао малољетницу

Hronika

Muškarac optužen da je u autobusu seksualno uznemiravao maloljetnicu

3 h

0
Експлозија у Дервенти

Hronika

Novi detalji stravične eksplozije u Drijenu kod Dervente

3 h

0
Повећан извоз из Српске, ево и за колико

Republika Srpska

Povećan izvoz iz Srpske, evo i za koliko

3 h

0
Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

BiH

Podrška prevoznicima za svaki zakonom dozvoljeni oblik protesta

3 h

0

Više iz rubrike

Потпуно необичан призор: Плажа затрпана помфритом

Svijet

Potpuno neobičan prizor: Plaža zatrpana pomfritom

3 h

0
Гренланд зима

Svijet

SAD pregovara o dobijanju punog pristupa Grenlandu

3 h

0
Жењезничка несрећа у Шпанији

Svijet

Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

3 h

0
Владимир Зеленски, Давос

Svijet

Počeo sastanak Trampa i Zelenskog u Davosu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

17

47

Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

17

42

Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

17

40

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

17

37

Tamagoči napunio 30 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner