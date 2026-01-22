Okončan sastanak Trampa i Zelenskog, evo šta je poručeno

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Davosu je okončan, saopštio je portparol Zelenskog Sergej Nikiforov, prenosi Ukrinform.

Tramp je ocijenio da je sastanak dobro prošao i poručio da je glavna poruka za ruskog predsjednika Vladimira Putina ta da se sukob mora okončati, javlja Rojters.

On je naveo da sa Zelenskim nije razgovarao o pristupanju Ukrajine Odboru za mir.