Okončan sastanak Trampa i Zelenskog, evo šta je poručeno

Tanjug
22.01.2026
14:50
Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Davosu je okončan, saopštio je portparol Zelenskog Sergej Nikiforov, prenosi Ukrinform.
Tramp je ocijenio da je sastanak dobro prošao i poručio da je glavna poruka za ruskog predsjednika Vladimira Putina ta da se sukob mora okončati, javlja Rojters.
On je naveo da sa Zelenskim nije razgovarao o pristupanju Ukrajine Odboru za mir.
